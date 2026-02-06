Aizliegs uzturēties uz Daugavas ledus – dažās vietās tas ir īpaši bīstams un trausls 9
Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas komiteja piektdien uzdeva izpilddirektoram Jānim Langem drošības apsvērumu dēļ noteikt aizliegumu iedzīvotājiem pārvietoties pa Daugavas ledu.
Rīkojums par aizliegumu atrasties uz Daugavas ledus stāsies spēkā sestdien, 7. februārī. Rīkojumu izpilddirektors izdos šodien.
Rīgas pašvaldības policijai (RPP) jau esot gatavs plāns, kā kontrolēt pārgalvīgu cilvēku mēģinājumus šķērsot upi. RPP priekšnieks Juris Lūkass teica, ka policija pastiprināti kontrolēs aizlieguma ievērošanu – būs gan papildu patruļas, gan novērošana ar droniem, tāpat daudzviet iespēju robežās izvietos norobežojošās lentas. Iedzīvotāju informēšanā izmantos skaņas pastiprinošās ierīces.
Par lēmumu nobalsoja visi komitejas deputāti.
Komitejas sēde bija sasaukta pēc medijos izskanējušās informācijas par situāciju uz Daugavas ledus.
Izteikties par liegumu uzturēties uz Daugavas ledus izmantoja vairāki komitejas locekļi, un vairums iestājās par šo aizliegumu. Piemēram, gados vecāki deputāti debatēs atsauca atmiņā senākus notikumus par lielām traģēdijām, kad dzīvību uz Daugavas zaudējuši vienlaikus vairāki bērni.
Deputāts Mārtiņš Šics (AS) vērsa uzmanību, ka, zemledus makšķernieki zināmā veidā ir trenēti par riskiem atrasties uz ledus, bet bīstamāka situācija ir ar jauniešiem, turklāt Daugavu nevar salīdzināt ar samērā drošu ezeru. Tāpat viņš atgādināja par traģēdiju pagājušā gadsimta 80.gados, kad vienlaikus vairāki jaunieši ziemā zaudējuši dzīvību Daugavā.
RPP drošības uz ūdens pārvaldes priekšnieks Aigars Monahovs komitejas sēdes sākumā informēja, ka atbilstoši algoritmiem pašvaldības policisti katru dienu veic ūdenstilpņu ledus biezuma monitoringu. Ņemot vērā starptautisko praksi, tika sagatavots izpilddirektora rīkojumus par atļauju atrasties uz ūdenstilpēm.
Vienlaikus bažas rada aizvadītajā naktī notikusī uz ielas kaisīto reaģentu kušana. Tā rezultātā reaģenti no ielām un ledus šķērsotāju apaviem sanesti uz Daugavas ledus, kā rezultātā ledus palicis nekvalitatīvāks.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Rīgas reģiona pārvaldes 1. daļas komandieris Agris Asups norādīja, ka VUGD nevarot īsti novērtēt ledus kvalitāti un stāvokli, taču vienlaikus dienests aicina cilvēkus nekāpt uz ledus, jo atklātu ūdenstilpju ledus virsma nav simtprocentīgi droša un katram ir jāatbild par savu drošību.
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) pārstāvis Kristiāns Pāps vērsa uzmanību, ka centrs, neraugoties uz ledus biezumu, vienmēr rekomendēs nekāpt uz upes, jo tas vienmēr ir saistīts ar kāda veida risku. Daugava ir plata upe un tajā ir straumes, turklāt zem tiltu balstiem esot visbīstamākā situācija, jo straume ir lielāka un var veidoties izskalojumi.
Tāpat viņš vērsa uzmanību, ka Daugavā mainās ūdenslīmenis un visu laiku notiek kādas svārstības, jo “tas nav mazs dīķītis ar nemainīgu ūdenslīmeni, kas aizsalst un varbūt ir relatīvi drošs.” Turklāt visu janvāri upes līmenis ir pazeminājies, un tā rezultātā var veidoties situācijas, kad krastos ledus atdalās un veidojas plaisas.
Ka ziņots, ilgstoši saglabājoties aukstam laikam, iedzīvotājiem izņēmuma kārtā nav aizliegts uzturēties uz atsevišķu Rīgā esošu ūdenstilpju un jūras piekrastes ūdeņu ledus. Vienlaikus jāņem vērā, ka ledus ne visur var būt pietiekami biezs un drošs, tāpēc daudzās vietās atrašanās uz ledus ir aizliegta.
Rīgas centrā iepriekš tika atcelts aizliegums pārvietoties pa ledu Daugavā, taču aizliegts uzturēties uz ūdenstilpes ledus tuvāk 50 metriem no tiltiem un pārvadiem.
Policija brīdinājusi, ka pilsētas centrā zem tiltiem Daugavas ledus ir trausls un bīstams.