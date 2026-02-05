Foto. Polina Tankilevitch

Kāpēc nekad nedrīkst mest pelmeņus verdošā ūdenī – atceries to beidzot uz visiem laikiem! 38

19:19, 5. februāris 2026
Pelmeņi ir viens no iecienītākajiem ātrajiem ēdieniem daudzās ģimenēs – ātri pagatavojami, sātīgi un garšīgi. Taču… bieži vien tie izvārās saplīsuši, saplakuši vai pat salipuši vienā lielā kamolā.

Lielākā daļa problēmu nav ne sliktā mīklā, ne pildījumā, bet gan nepareizā vārīšanas metodē!

Galvenā kļūda, ko pieļauj gandrīz visi, ir mest sasaldētus pelmeņus tieši verdošā ūdenī.

Kāpēc tas ir nepareizi? Kad sasaldētie pelmeņi nonāk verdošā ūdenī, notiek straujš ūdens temperatūras kāpums, tas ir no -18 °C līdz +100 °C. Mīkla uz ārpuses acumirklī sasilst un atkūst, bet iekšpusē pildījums vēl laiku paliek sasalis.

Rezultātā mīkla saplīst, sula no gaļas iztek ūdenī, pelmeņi zaudē formu. Turklāt verdošs ūdens uzreiz izšķīdina cieti, padarot pelmeņus lipīgus – tie salīp kopā un pārvēršas par neizskatīgu masu.

Īsāk sakot: tu iegūsti ne tikai sliktu izskatu, bet arī mazāk garšīgu ēdienu, jo visa sula paliek ūdenī.

Kā pareizi vārīt pelmeņus – vienkārši noteikumi

Liec pelmeņus vēsā vai remdenā ūdenī.

Aukstā ūdenī mīkla sasilst lēni un vienmērīgi – tā neplīst un nesalīp.

Vāri uz lēnas uguns.

Pakāpeniski uzsildi ūdeni līdz vārīšanās temperatūrai. Nepārtraukti viegli maisi, lai pelmeņi nepieliptu pie katla dibena.

Pievieno nedaudz eļļas.

Dažas ēdamkarotes augu eļļas ūdenī rada plānu plēvīti uz pelmeņu virsmas – tie nesalīp kopā.

Vāri pēc vārīšanās.

Kad ūdens uzvārījies un pelmeņi uzpeldējuši, vāri vēl 7-10 minūtes (atkarībā no izmēra). Nekad pārāk ilgi arī to nedari – tie kļūs mīksti un izjukuši.

Izņem ar putojamo karoti.

Pēc vārīšanas nekavējoties izņem pelmeņus no šķidruma, lai tie nepaliktu karstā ūdenī un nesabojātos.

Ko darīt ar gatavajiem pelmeņiem.

Pārlej ar kausētu sviestu, pasniedz ar skābo krējumu, majonēzi, etiķi vai sinepēm – kā tev garšo labāk. Ja vēlies, lai tie neizjuktu, vari tos īsu brīdi apmaisīt olīveļļā vai sviestā.

Sagatavots pēc ārzemju mediju materiāliem.

