Foto: Ekrānuzņēmumi no “X” video/Anton Gerashchenko

VIDEO. “Apbrīnojama kvalitāte!” Auto pēc smaga trieciena tāpat kust uz priekšu – ukraiņi atklāj tā marku 0

LA.LV
9:55, 6. februāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Ukrainā pēc Krievijas kārtējā trieciena Kijivai uzmanību izpelnījies kāds pārsteidzošs gadījums – automašīnu, kas cietusi sprādzienā un izskatās smagi bojāta, tomēr izdevies piedarbināt un ar to kustēties uz priekšu. Iespējams, kādam būtu interesanti uzzināt, kādas markas automašīna tā ir.

Receptes
Kāpēc nekad nedrīkst mest pelmeņus verdošā ūdenī – atceries to beidzot uz visiem laikiem!
Kokteilis
Gudrie dzīvo Rīgā, seksīgie – Jūrmalā, bet dumjie…. MI atklāj, ko domā par cilvēkiem dažādās Latvijas pilsētās 53
TV24
Slaidiņš: Tas ir krievu izgudrojums, un ukraiņi šo piemēru lēnām pārņem
Lasīt citas ziņas

Ar video un komentāru sociālajā tīklā “X” dalījies bijušais Ukrainas iekšlietu ministra padomnieks Antons Geraščenko. Viņš norāda, ka transportlīdzeklis, neskatoties uz redzamiem bojājumiem, bijis braucams.

“”Audi”, kuru sabojāja Krievijas trieciens Kijivā, spēja braukt. Apbrīnojama kvalitāte!” raksta Geraščenko.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
VIDEO. Tas tik ir jādzird! Žoržs Siksna un koris “Maska” ieraksta jaunu singlu – “Ballējam, neguļam”
Vairāki tiks slēgti, vēl vairāki – reorganizēti. Ķirsis informē par izmaiņām Rīgas bērnudārzu tīklā
VDD prognozē, ka var palielināties dronu izmantošana Eiropā terorisma nolūkos

Viņš piebilst, ka ukraiņu vidū izplatīts joks, ka viņi paši ir līdzīgi šai automašīnai – ievainoti, bet nesalaužami.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Plāno iegādāties lietotu auto? 13 automašīnas, kuras var iegādāties pat ar lielu nobraukumu
“- 25 grādos obligāti jāizbrauc ar auto! Nē, nav, cilvēki pārspīlē!” Šoferi dalās savās gudrībās
zināt, kad laiks beidzot mainīt savu auto? Meistari aicina pievērst uzmanību 3 lietām
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.