VIDEO. "Apbrīnojama kvalitāte!" Auto pēc smaga trieciena tāpat kust uz priekšu – ukraiņi atklāj tā marku
Ukrainā pēc Krievijas kārtējā trieciena Kijivai uzmanību izpelnījies kāds pārsteidzošs gadījums – automašīnu, kas cietusi sprādzienā un izskatās smagi bojāta, tomēr izdevies piedarbināt un ar to kustēties uz priekšu. Iespējams, kādam būtu interesanti uzzināt, kādas markas automašīna tā ir.
Ar video un komentāru sociālajā tīklā “X” dalījies bijušais Ukrainas iekšlietu ministra padomnieks Antons Geraščenko. Viņš norāda, ka transportlīdzeklis, neskatoties uz redzamiem bojājumiem, bijis braucams.
“”Audi”, kuru sabojāja Krievijas trieciens Kijivā, spēja braukt. Apbrīnojama kvalitāte!” raksta Geraščenko.
Viņš piebilst, ka ukraiņu vidū izplatīts joks, ka viņi paši ir līdzīgi šai automašīnai – ievainoti, bet nesalaužami.
An Audi car damaged by a Russian strike on Kyiv, was able to start and drive away.
Amazing quality!
Ukrainians joke that we’re all a bit like this Audi – damaged but unbreakable. https://t.co/Jf4hHFckrS pic.twitter.com/bSDcv7lQLd
— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 5, 2026