Maskavā sašauts Krievijas Aizsardzības ministrijas ģenerālis: kas zināms par uzbrukumu? 0
Krievijas Aizsardzības ministrijas ģenerālleitnants Vladimirs Aleksejevs 6. februāra rītā Maskavā tika sašauts. Viņš izdzīvoja un kritiskā stāvoklī nogādāts slimnīcas intensīvās terapijas nodaļā. Krievijas Izmeklēšanas komiteja par notikušo ierosinājusi krimināllietu, vēsta ārzemju medijs.
Krievijas mediji, atsaucoties uz Izmeklēšanas komiteju, ziņo, ka nezināms uzbrucējs Aleksejevu sagaidījis dzīvojamajā ēkā Volokolamskas šosejas rajonā. Uzbrucējs ģenerālleitnantu sašāvis un pēc tam aizbēdzis no notikuma vietas.
Sākotnēji Izmeklēšanas komiteja ziņoja, ka atentāta mēģinājums esot novērsts, taču vēlāk apstiprināja, ka Krievijas armijas ģenerālis ir ievainots. Saskaņā ar ārzemju mediju sniegto informāciju, Aleksejevs pēc uzbrukuma zaudējis daudz asiņu un atrodas kritiskā stāvoklī.
Par notikušo ierosināta krimināllieta pēc panta par slepkavības mēģinājumu un nelegālu šaujamieroču apriti.
Uzbrukuma detaļas
Telegram kanāls “Mash” ziņo, ka Aleksejevam iešauts mugurā. Uzbrukums noticis ēkas lifta vestibilā, un pašlaik turpinās šāvēja meklēšana.
Savukārt kanāls “Baza”, atsaucoties uz ēkas iedzīvotājiem, vēsta, ka pēc uzbrukuma “viss stāvs bijis asinīs, tostarp lifta vestibils”.
Pēc aculiecinieku stāstītā, uzbrukums noticis kāpņu telpā brīdī, kad ģenerālis devies ārā no dzīvokļa. Iedzīvotāji dzirdējuši šāvienus un pēc tam saucienus pēc palīdzības. Tiek ziņots, ka Aleksejevs pēc uzbrukuma kādu laiku bijis pie samaņas.
Iespējamās versijas par uzbrukuma iemesliem
Atsaucoties uz avotiem Ukrainas prezidenta birojā, ir informācija, ka atentāta mēģinājums varētu būt saistīts ar mēģinājumiem ietekmēt sarunas, kurās Krievijas Galvenā izlūkošanas pārvalde koordinē agresorvalsts delegāciju Abū Dabī.
Avoti gan norāda, ka šādos apstākļos Ukrainai šāda operācija nebūtu izdevīga.
Kremļa reakcija
Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs paziņoja, ka Krievijas prezidents par notikušo esot nekavējoties informēts. Viņš piebilda, ka drošības dienesti veic izmeklēšanu un novēlēja ģenerālleitnantam ātru atveseļošanos.
Kas zināms par Aleksejevu?
Saskaņā ar Ukrainas Galvenās izlūkošanas pārvaldes sniegto informāciju Aleksejevs bijis atbildīgs par izlūkošanas datu sagatavošanu triecieniem Ukrainā, tostarp civiliem mērķiem, kā arī par tā sauktās Hersonas “tautas republikas” izveidi.
Aleksejevs tiek uzskatīts arī par vienu no algotņu grupējuma “Vāgners” veidotājiem un kuratoriem.
Saskaņā ar izlūkdienestu ziņojumiem Aleksejevs varētu būt bijis iesaistīts arī Krievijas mēģinājumos ietekmēt 2016. gada ASV prezidenta vēlēšanas, tostarp kiberuzbrukumos Demokrātu nacionālajai komitejai.