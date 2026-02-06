Foto: AFP/Scanpix/LETA

Vairāki tiks slēgti, vēl vairāki – reorganizēti. Ķirsis informē par izmaiņām Rīgas bērnudārzu tīklā 0

LETA
8:36, 6. februāris 2026
Ziņas Latvijā

Plānotās izmaiņas Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu tīklā visvairāk skars tādas apkaimes kā Vecmīlgrāvis, Iļģuciems un Ķengarags, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam “Rīta panorāma” sacīja galvaspilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Ķirsis (JV).

Viņš atklāja, ka Rīgā plānots fiziski slēgt desmit bērnudārzu ēkas, bet vēl vairākas pirmsskolas izglītības iestādes tiks reorganizētas, kas nozīmē, ka bērnudārzi šajās vietās paliks, taču juridiski tie tiks apvienoti, kas ļaus ietaupīt administratīvos resursus. Kā piemēru vicemērs minēja divus blakus esošus bērnudārzus Slokas ielā 126 un 126a, kuru administrācijas un lietvedības tikšot apvienotas vienā.

Ķirsis uzsvēra, ka gadījumos, kur fiziski pakalpojuma sniegšanas vietas tiek saglabātas, vecākiem nevajadzētu būt pilnīgi nekādam satraukumam, un arī tur, kur bērnudārzi tiks slēgti pavisam, citas pirmsskolas izglītības iestādes atrodas vien pāris kvartālu attālumā.

Jautāts par plānotajām izmaiņām galvaspilsētas vispārējās izglītības iestāžu tīklā, Rīgas vicemērs atbildēja, ka jau pagājušajā gadā tika pieņemts lēmums Vecmīlgrāvī apvienot 31. vidusskolu ar Rīnūžu vidusskolu. Tāpat ir plānots nākamgad apvienot Gaiļezera pamatskolu ar Mežciema pamatskolu un Sarkandaugavas pamatskolu ar Broces liceju, informēja Ķirsis.

Kā ziņots, tā dēvētās demogrāfiskās bedres dēļ samazinoties audzēkņu skaitam, Rīgā plānots slēgt un apvienot vairākas pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādes, jo atsevišķās vietās iestāžu piepildījums ir tikai 50% līdz 60% no to kapacitātes.

Sīkāka informācija par gaidāmajām izmaiņām Rīgas pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāžu tīklā nākamajos divos mācību gados tiks sniegta piektdien Rīgas domē paredzētā preses konferencē.

