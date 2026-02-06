Ilustratīvs foto. Alus krogs Vācijā.
Ilustratīvs foto. Alus krogs Vācijā.
Foto: REUTERS/SCAPIX

16:27, 6. februāris 2026
Vakars ar draugiem pēc darba, svētku svinēšana vai spontāna iziešana pilsētā bieži šķiet lieliska ideja. Sarunas ievelkas, glāzes tukšojas viena pēc otras, un brīdis šķiet patīkams – līdz pienāk nākamais rīts. Tad galva pulsē, mute ir sausa, un šķiet, ka diena ir sabojāta vēl pirms tā ir īsti sākusies.

Lai gan mērenība joprojām ir galvenais noteikums, kas palīdz izvairīties no paģirām, liela nozīme ir arī tam, ko tieši cilvēks dzer. Speciālisti uzsver, ka varīgs ir gan vecums, gan ģenētika, turklāt pilnīgi drošu dzērienu, kas neradītu paģiras neesot, tomēr izvēle var būt izšķiroša pašsajūtai nākamajā dienā.

Alus un baltvīns

Daudzi uzskata, ka glāze baltvīna vai alus kauss ir drošāka izvēle nekā stiprie dzērieni. Šiem dzērieniem patiešām ir zemāks alkohola saturs, tomēr tieši tāpēc tos ir viegli lietot pārmērīgi. Kā skaidro speciālisti, rūgstoši dzērieni paātrina alkohola uzsūkšanos organismā, tāpēc reibums var iestāties nemanāmi.

Rezultātā cilvēks izdzer vairāk, nekā bija plānojis, un nākamajā rītā piedzīvo vidēji smagas, bet noturīgas paģiras, kas var ievilkties visas dienas garumā.

Sagatavots izmantojot ārzemju preses materiālus.

