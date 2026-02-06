Vladimirs Putins
“Viņš ļoti baidās…” Eksperts atklāj patiesību, kāpēc Putins ir spiests pieņemt ne savus lēmumus 0

7:32, 6. februāris 2026
Viedokļi

Ukrainas prezidenta kancelejas vadītāja padomnieks Mihailo Podoļaks skaidrojis, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins ir kļuvis par ultranacionālistu viedokļu ķīlnieku.

Pirmais iemesla dēļ, kāpēc Krievija pārkāpa pamieru, bija vēlme atriebties ASV prezidentam Donaldam Trampam, kurš, kā norāda Podoļaks, ir sācis konfiscēt “ēnu flotes” naftas tankkuģus.

Otrais iemesls – Putins esot spiests ņemt vērā viedokli no tiem Krievijas iedzīvotājiem, kas atbalsta karu un tā sauktās “īpašās militārās operācijas” mērķus. Par to Mihailo Podoļaks stāstīja intervijā “24 kanālam” platformā “YouTube”.

Baidās no savējiem

Podoļaks izgaismoja problēmas būtību, ar ko, viņaprāt, saskaras Putins: “Mēs redzam, kā darbojas Krievijas propaganda, kādas diskusijas notiek Krievijas interneta vietnēs, TV kanālos un kopienās, kas veido tā dēvētos krievu pasaules naratīvus.

Jūs taču redzat – viņi runā vēsturiskos toņos. “Kā tad mēs nesitīsim, ja klimatiskie apstākļi ļauj dot maksimāli postošus triecienus civilajai infrastruktūrai un civiliedzīvotājiem?”

Ja tiek iznīcināta māja – privātā vai daudzdzīvokļu – cilvēks -24 grādos paliek uz ielas bez nekā. Viņi saka: “Kā tas ir – mēs nesitīsim? Nē, tas nav iespējams. Tad mums būs negatīva attieksme pret visu kara koncepciju. Davai, Putin, sit pa ukraiņiem!””

Podoļaks uzsvēra: “Tas ir vēl viens faktors, kas parāda – Putins ļoti baidās tieši no šiem iekšējiem ultra-patriotiem, un viņš reaģē uz viņu aicinājumiem, kas būtībā nozīmē – veikt maksimāli spēcīgus uzbrukumus Ukrainai.”

