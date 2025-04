Foto: Sociālā tīkla “Facebook” ekrānuzņēmums.

"Es sapņoju par šo mirkli. Un tagad varu teikt – es to izdarīju!" 12 gadus vecā Darja kļūst par Ginesa rekordisti







No pirmā acu skatiena viņa ir parasta skolniece no Čerkasiem, taču patiesībā – īsta čempione. 12 gadus vecā Darja Ponomarenko paveica to, par ko daudzi var tikai sapņot. Viņa uzstādīja Ginesa rekordu pole sporta jeb stieņa dejas/sporta disciplīnā un pārsteidza visu pasauli ar savu spēku, neatlaidību un talantu.

Rekords, kas pārspēja cerības

Itālijas pilsētā Milānā Darja veica iespaidīgu triku. Viņa izpildīja 24 špagatus, atrodoties ar kājām gaisā uz sporta stieņa, bez nevienas pauzes. Tas ir par četrām reizēm vairāk nekā minimālā prasība Ginesa rekords uzstādīšanai. Šis sasniegums oficiāli tika reģistrēts Ginesa rekordu grāmatā. Taču aiz šī rezultāta slēpjas daudz vairāk nekā tikai fizisks sniegums.

Uzvara pēc sāpīga kritiena

Pirms gada Darja piedzīvoja nopietnu traumu. Ārsti, treneri un pat daļa līdzjutēju šaubījās par to, vai viņa spēs atgriezties sportā. Taču Darja nepadevās. Dienu pēc dienas viņa atkal kāpa uz stieņa, cīnījās ar sāpēm, trenējās un ticēja, ka viņa atgriezīsies.

“Es sapņoju par šo mirkli. Es strādāju katru dienu. Un tagad varu teikt – es to izdarīju,” tā Darja izteikusies par savu sniegumu.

Darja dzīvo kopā ar mammu Čerkasos un jau vairākus gadus nodarbojas ar stieņa dejām trenera pavadībām. Savu talantu viņa pierādījusi arī talantu šovos Ukrainā un Spānijā, kur ar savu uzstāšanos izpelnījās gan skatītāju, gan žūrijas ovācijas.

Bieži vien sabiedrībā šo sporta veidu uzskata kā izklaidējošu elementu, taču patiesībā tas ir oficiāli atzīts sporta veids, kurā apvienota akrobātika, vingrošana un izturība. Daudzviet pasaulē to pielīdzina pat olimpiskajiem sporta veidiem, un tā pārstāvji regulāri sacenšas starptautiskā līmenī.