Esam dzīvojuši kā nieres taukos, bet tagad… Pētniece atklāj, vai šobrīd ir pamats panikai 0
Lai arī pasaulē pieaug nedrošība un sabiedrībā jūtamas bažas, globālā kārtība nebrūk, bet mainās, norāda Austrumeiropas politikas pētījumu centra pētniece Elīna Vrobļevska. Viņasprāt, Latvija drošības un aizsardzības jomā šobrīd atrodas salīdzinoši spēcīgā pozīcijā un spēj gan pielāgoties pārmaiņām, gan saglabāt stabilitāti.
Vrobļevska TV24 raidījumā “Streips par drošību pasaulē” norāda, ka, lai arī šobrīd izjūtam nelielas bailes un nestabilitāti, pasaulē pastāv sistēma un likumi. Šī sistēma šobrīd nebrūk, bet mainās. “Pārmaiņas nekad nav patīkamas,” pauž pētniece. Pēdējās desmitgadēs tauta ir dzīvojusi ļoti lielā komfortā, un šajā komfortā pieņemtās robežas šobrīd tiek jauktas.
Viņasprāt, Latvija drošības un aizsardzības ziņā ir ļoti labā pozīcijā. “Mūsos ieklausās gandrīz kā ekspertos, kad runa ir par pierobežu, par reģiona drošību. Man liekas, ka esam izpelnījušies savu vietu. Mēs varam justies droši,” teic Vrobļevska. Pasaulē notiekošās pārmaiņas Latvijai ir ļoti minimālas iespējas ietekmēt, bet mēs varam pielāgoties un izdzīvot.
