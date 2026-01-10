Kā no maisa – sestdien snigšana turpināsies; ceļi visā valstī ir slideni 0
Sestdien debesis būs lielākoties mākoņainas un daudzviet Latvijā gaidāms sniegs, turklāt vietām rietumos arī stiprs, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi.
Daudzviet valstī sniega segas biezums pieaugs par diviem līdz četriem centimetriem, taču vietām rietumos pat par pieciem līdz deviņiem centimetriem.
Redzamība dažviet pasliktināsies un ceļi būs slideni.
Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu, ziemeļu vējš, piekrastē un Kurzemē arī mēreni stiprs, brāzmās pastiprinoties līdz 15-19 metriem sekundē, bet no rīta līča piekrastē līdz 20 metriem sekundē.
Maksimālā gaisa temperatūra būs -5…10 grādu robežās, bet piekrastē -3…-6 grādi.
Rīgā dienā laiks būs pārsvarā mākoņains un brīžiem uzsnigs. Dienas laikā sniega segas biezums palielināsies par diviem līdz četriem centimetriem. Mērenais ziemeļaustrumu vējš vēl no rīta brāzmās sasniegs 15-19 metrus sekundē, bet dienas laikā tas pakāpeniski pierims. Maksimālā gaisa temperatūra būs -5…-6 grādi.
LVC: Sestdienas rītā sniegputeņa dēļ īpaši apgrūtināti braukšanas apstākļi ir daudzviet valstī
Sestdienas rītā sniegputeņa dēļ īpaši apgrūtināti braukšanas apstākļi ir daudzviet valstī, liecina VSIA “Latvijas valsts ceļi” (LVC) apkopotā informācija.
Sestdienas rītā īpaši apgrūtināti braukšanas apstākļi sniegputeņa un sniega aizputinājumu dēļ uz valsts reģionālajiem autoceļiem ir Tukuma, Saldus, Dobeles un Jelgavas apkārtnē, bet uz vietējiem ceļiem Tukuma, Saldus, Dobeles, Jelgavas, Cēsu, Gulbenes, Preiļu, Rēzeknes, Ludzas un Daugavpils apkārtnēs.
Slidenos un sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 86 ziemas dienesta tehnikas vienības, norāda LVC.
Uz reģionālajiem autoceļiem īpaši apgrūtināta braukšana ir valsts reģionālā autoceļa Jelgava (Tušķi)-Tukums (P98) posmā Tukums-Līvbērze un uz reģionālajiem ceļiem Jelgavas, Dobeles, Saldus un Tukuma apkārtnēs, bet apgrūtināti apstākļi ir uz šiem ceļiem arī visā valstī.
Uzturēšanas darbi tiek veikti prioritārā secībā, lielāko uzmanību pievēršot autoceļiem kurus lieto lielākais lietotāju skaits.
LVC aicina autovadītājus rēķināties ar laikapstākļiem, plānojot braucienus, atvēlēt papildu laiku ceļam, izvēlēties braukšanas ātrumu, kas atbilst ceļu seguma stāvoklim, kā arī drošu distanci.