Ne visi saldumi ir kaitīgi! Šis kārums var pat pasargāt aknas un vairogdziedzeri 0
Ne visi saldumi ir vienādi. Izrādās, ka marmelāde, kuru daudzi uztver tikai kā nevainīgu našķi, noteiktos gadījumos var sniegt arī ieguvumus veselībai. Kāpēc marmelādi var ēst gandrīz ikviens, kādas ir tās priekšrocības un kam tomēr jāievēro piesardzība?
Kā tiek gatavota marmelāde?
Marmelāde ir kārums, kas, pateicoties tās sastāvam, var būt salīdzinoši veselīgāks par daudziem citiem saldumiem. Tradicionāli to gatavoja no augļu sulām, kuras iztvaicēja līdz biezai, viskozai konsistencei.
Visbiežāk izmantoja augļus un ogas ar augstu pektīna saturu – ābolus, aprikozes, cidonijas, upenes. Vēlāk marmelādes receptēs parādījās arī citrusaugļu sulas.
Laika gaitā ražošanas process mainījās – marmelādei sāka pievienot želatīnu, pektīnu vai agaru, lai panāktu stabilāku struktūru.
Mūsdienās marmelādes sastāvs parasti ietver augļu sulu vai biezeni, cukuru vai melasi, kā arī želatīnu vai agaragaru. Maisījumu karsē, lej formās un atdzesē. Veselīgākā marmelāde tiek gatavota no dabīgām sulām un dabīgām krāsvielām.
Tomēr jāņem vērā, ka daļa ražotāju dabisko sastāvdaļu vietā izmanto ķīmiskus koncentrātus, aromatizētājus un lētas mākslīgās krāsvielas.