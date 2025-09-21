“Uz šādu iedzīvotāju skaitu slimnīca ir dārgs prieks…” Pļaviņš par veselības aprūpi reģionos 0
Latvijas slimnīcu tīklu izaicina ģeogrāfija un iedzīvotāju skaits – daudzos novados uzturēt slimnīcu ir dārgs prieks par to TV24 raidījumā “Dienas personība” runā Latvijas Ārstu biedrības viceprezidents, LĀB prezidenta pienākumu izpildītājs Māris Pļaviņš.
Tas saistās ar Latvijas ģeogrāfisko stāvokli. “Es sapratu, ka oficiāli Latvijā ir 35 slimnīcas, mēs redzam, ka katrā novada centrā ar atsevišķiem izņēmumiem ir vismaz viena slimnīca. Ir jārēķinās ar to, ka daudzos novados iedzīvotāju skaits ir ļoti neliels, piemēram, 15 tūkstoši vai 20 tūkstoši, atsevišķos novados pat mazāk,” norāda Latvijas Ārstu biedrības viceprezidents.
Ir skaidrs, ka uz šādu iedzīvotāju skaitu, bieži vien slimnīca ir diezgan dārgs prieks. Bet ir jārēķinās ar reāliem attālumiem, piemēram, ņemsim par piemēru Alūksni. Kādi ir attālumi no Alūksnes līdz tuvākajai reģionālajai slimnīcai, piemēram, līdz Valmierai? Tur ir 120 kilometri, uzsver Pļaviņš.
Tad rodas jautājums kā mēs to visu sasniegsim? Cik ātrā laikā? Kā tas viss notiks? Samērīt ģeogrāfiju, finanšu intereses un iedzīvotāju intereses ir diezgan sarežģīts uzdevums un es saprotu, ka Veselības ministrija tieši augusta beigās vai septembra sākumā nāca klajā ar savu jauno slimnīcu līmeņošanas plānu, kurš paredz no piecu līmeņu slimnīcu sadalījuma, pāriet uz trīs līmeņu slimnīcām, informē Pļaviņš.
“Tas ir jauns plāns, jauna reforma par kuru esam dzirdējuši pēdējā mēneša laikā,” atgādina Pļaviņš.