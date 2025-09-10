3. Lielais Koncerts Mežaparka lielajā estrādē.
3. Lielais Koncerts Mežaparka lielajā estrādē.
Pieci gadi dziesmās – Lielais Koncerts nākamgad svinēs jubileju Mežaparkā

20:02, 10. septembris 2025
Nākamā gada vasaras koncertu sezona sāksies ar īpašu un vērienīgu notikumu – 30. maijā Mežaparka Lielajā estrādē izskanēs 5. Lielais Koncerts.

Grandiozie sadziedāšanās svētki, kas pulcē tūkstošiem mūzikas mīļotāju no visas Latvijas, šoreiz priecēs ar īpašu – jubilejas programmu. Biļetes uz koncertu pieeajamas no šodienas www.lielaiskoncerts.lv.

Lielais Koncerts, svinot piecu gadu jubileju, dāvās klausītājiem gan skaistākos mirkļus no iepriekšējiem gadiem, gan pavisam jaunas aranžijas un negaidītas muzikālās satikšanās. Dziesmas, kuras iemīļojušas paaudzes, šoreiz izskanēs jaunās krāsās un īpašos muzikālos apvienojumos.

Uz skatuves kāps izcilākie Latvijas mākslinieki – Intars Busulis, Žoržs Siksna, Aija Andrejeva, Aminata, Ods, grupas “Līvi”, “Instrumenti”, “Singapūras Satīns” un vēl daudzi citi, kuru vārdi tiks atklāti, tuvojoties pasākumam.

Kā vienmēr, galvenais koncerta dalībnieks būs Latvijā lielākais skatītāju kopkoris, kas kopā ar īpašo Lielā Koncerta bigbendu un stīgu orķestri, diriģenta Jāņa Ivuškāna vadībā, piešķirs svētkiem nepārspējamu skanējumu un vienotības sajūtu.

“Lielais Koncerts – tie vienmēr ir svētki. Svētki, kas dziesmās un emocijās vieno dažādu žanru latviešu mūzikas mīļotājus, vieno ģimenes, draugus un paaudzes. Un šogad šie svētki būs īpaši, jo Lielais Koncerts nāks pie saviem apmeklētājiem jau piekto reizi ar īpašu, jubilejas programmu.

Tiekamies! “ saka Elīna Zālīte-Saulriete “Lielais Koncerts” vadītāja.

Lielais Koncerts idejas autors Olafs Saulriets šo projektu tika radījis iedvesmojoties no Dziesmusvētku sadziedāšanās tradīcijām, ar mērķi atkal iedzīvināt un nodot latviešu tautā iemīļotas “lielās” dziesmas nākamajām paaudzēm. Un kaut arī Olafa vairs nav starp mums, komanda turpina darbu un Lielais Koncerts ir kļuvusi par brīnišķīgu tradīciju, kas nu jau dzīvo savu dzīvi.

4 koncertos uz Lielais Koncerts skatuves ir izskanējušas 124 dziesmas, dažas no tām pat vairākkārt un uz tās ir kāpuši vairāk kā 336 izcilu Latvijas mūziķu. Lielais Koncerts projekta ietvaros līdz šim ir tapuši un izdoti 9 singli.

Tiekamies vasaras lielākajos sadziedāšanās svētkos!

Biļetes iespējams iegādāties vietnē www.lielaiskoncerts.lv, piedāvājumā ir dažādi sēdvietu un stāvvietu veidi – arī VIP zonas biļetes estrādes augšējos amfiteātros zem jumta. Vietu skaits ir ierobežots, tādēļ organizatori aicina biļetes iegādāties savlaicīgi. Iepriekšējo gadu koncertu ieraksti, kā arī dokumentālā filma par Lielā Koncerta tapšanu skatāma LMT Viedtelevīzijā: viedtelevizija.lv/uz/koncerti.

