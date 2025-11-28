Foto: Ekrānuzņēmums no “Facebook”

“Nebija nekādu aizdomu…” Mazmeita lūdz sabiedrības palīdzību opja meklēšanā 0

LA.LV
20:25, 28. novembris 2025
Ziņas Latvijā

Ar milzīgu izmisumu mazmeita Kristiāna sociālajos tīklos vērsusies pie sabiedrības, lūdzot palīdzību pazudušā opja meklēšanā. Valsts policija pievienojas meklēšanas darbībām un aicina iedzīvotājus Inčukalna, Egļupes un Stīveru apkaimē pievērst uzmanību ķiršu krāsas automašīnai “Škoda Fabia” ar valsts numura zīmi GO9794, kurā pēdējo reizi tika redzēts 1947. gadā dzimušais Arnis Eihentāls.

“Rakstu ar milzīgu izmisumu sirdī un lūdzu jūsu palīdzību. Ir pazudis mans opis,” tā sociālajā vietnē “Facebook” raksta Kristiāna.

“Pēdējā saziņa ar viņu bija pirmdien, 24.novembrī. Mobilā telefona pēdējā zināmā atrašanās vieta – Inčukalns, Egļupe, ceļā no Rīgas uz Siguldu. Pārvietojās ar ķiršu sarkanu 2007. gada Skoda Fabia, valsts nummura zīme GO 9794.”

LA.LV redakcijai mazmeita atklāj: “Nebija nekādu aizdomu un nelika arī mums domāt, ka kaut kas varētu notikt, viss bija kārtībā. Pēdējā lokācija joprojām ir Egļupē – šodien tur visu izbraukājām, arī Inčukalnu, neviens nav redzējis ne viņu, ne auto.”

Sieviete lūdz ar viņu sazināties, ja kāds tomēr ir redzējis vai zina kaut ko par viņas vectēva atrašanās vietu.

A.Eihentāla pazīmes: augums ap 174 cm, korpulentas miesas būves (svars ap 140 kg), bez matiem. Nav zināms, kā bija ģērbies. Pārvietojas ar diviem kruķiem.

Inčukalna, Egļupes un Stīveru apkaimes iedzīvotāji lūgti pievērst uzmanību, vai apkārtnē nav manīta automašīna ķiršu krāsā “Škoda Fabia” ar v/n GO9794!

Gadījumā, ja ir zināma vīrieša vai auto atrašanās vieta, vai arī ir cita noderīga informācija, iedzīvotāji aicināti zvanīt pa tālruņa numuru 67086678 vai 112!

