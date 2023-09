Princis Harijs viesojas Vācijā "Invictus Games"

Princis Harijs, atklājot pasākumu, ļoti neveiksmīgi pajoko par savu sievu Meganu Mārklu







Princis Harijs Vācijā atklāja “Invictus Games” ceremoniju, un savā runā Lielbritānijas karaļa dēls neveiksmīgi pajokoja par savu sievu Meganu Mārklu, kura ir palikusi Amerikā, kopā ar abiem bērniem – dēlu Ārčiju un meitu Lilibetu Diānu.

Atklāšanā princis runāja par to, ka šo pasākumu šogad spēlēm ir pievienojušās komandas no dažām “jaunām” valstīm – no Kolumbijas, Izraēlas un Nigērijas.

Un tajā brīdī Saseksas hercogs izteica joku, ko daudzi uzskata par ne visai veiksmīgu. Princis Harijs teica: “Nē, es nesaku, ka mums mājās ir savi favorīti. Taču kopš tā brīža, kad mana sieva sevī ir atradusi nigērietes izcelsmi, man liekas, ka šogad mums būs mazliet lielāka konkurence, nekā agrāk.”

Komentāros soctīklu lietotāji raksta, ka šis joks no prinča Harija mutes skanējis pat ļaunprātīgi, jo tas esot bijis vērsts uz Meganas izcelsmi un ādas krāsu. Daži to vienkārši nodēvēja par “rasismu”. Bet citi uzskata, ka tas tikai apliecina to, ka princis Harijs un Megana Mārkla šobrīd piedzīvo patiešām laulības krīzi.

“Tik ļauns joks…”, “Ak, Dievs! Vai viņš to tiešām pateica?”, “Nē, Harij, nē!”, “Ļoti dīvaini to dzirdēt no Harija”, “Megana, tu dzirdēji savu vīru?” – rakstīja soctīklu lietotāji komentāros.

