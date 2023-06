FOTO. Karstasinīgas dejas un ugunīgas sievietes: pie Baltijas jūras notiks brazīliešu karnevālšovs

Pie Baltijas jūras notiks brazīliešu karnevālšovs

Kas var būt aizraujošāks par krāsainu un ugunīgu brazīliešu karnevālu vasaras svelmē tepat pie Baltijas jūras! Šovasar, 30. jūnija, 4. un 19. augusta vakaros šis unikālais šovs ar daudzu mūziķu, dejotāju un bundzinieku piedalīšanos viesosies Liepājas piekrastē, Jelgavas pasta salā un Rojas jūrmalā ar krāšņu brazīliešu karnevālu!

Muzikālās grupas līderis un vokāls Rodrigo Manfrinatti no San Paulo un Rafael Nascimento, un daudzi citi mūziķi ir apvienojušies unikālā projektā ar mērķi parādīt savu valstu kultūru un tradīciju dazādību, bagātību, krāšņumu un emocionālo enerģiju.

Brazīliešu karnevālšovs ir kultūru, skaņu, krāsu un ritmu sajaukums. Visu latīņamerikāņu ballīšu megahīts “Lambada” grupas “Kaoma” izpildījumā, pop grupas “Black Eyed Peas” grāvējs “Mas que nada”, vēl 1940. gadā Carmen Miranda izpildītā un par visu laiku hītu kļuvusī “Mamãe eu quero”, kā arī mūzika no populārās Disney multfilmas “Real in Rio” tēma ir tikai daži no skaņdarbiem, kas liks apmeklētāju sajūtām iekvēloties.

Citi šī brazīliešu karnevāla dalībnieki ir pārsteidzošā sitaminstrumentu grupa “Samba de Riga” (30. jūnijs un 4. augusts), kas uz autentiskām brazīliešu bungām spēlē afro-brazīliešu ritmus, tādus kā samba, samba-reggae, maracatu, samba-funk, candomble un citus. “Samba de Riga” ar savu skaļo, apjomīgo skanējumu, kā arī sinhrono kustību palīdzību ienes Brazīlijas favellu atmosfēru un prieku tepat Latvijā, uzlādējot skatītāju emocionālās “baterijas”.

Un, protams, kāds gan brazīliešu karnevāls bez krāšņi tērptajām un ugunīgajām brazīļu dejotājām satriecošās Vanessas Rufino vadībā! Spēcīgā horeogrāfija sajaukumā ar majestātiskajiem kostīmiem piešķir graciozitāti un autentiskumu visam priekšnesumam.

19. augustā Rojā notiks īpašs priekšnesums ar sambas skolu GRES Macieira De Ouro – Kuldõunapuu, neticamā perkusionista no Riodežaneiro Fransuā Arčanjo vadībā, kas padarīs Rojas karnevālu vēl aizraujošāku.

Starptautiskā koncertšova komanda sola uzburt īstus svētkus slavenā Riodežaneiro karnevāla garā. Redzēt viņu uzstāšanos ir kā doties ceļojumā uz Brazīlijas karnevālu.

Brazīliešu karnevālšovs notiks:

• 30. jūnijā plkst. 20.00 Liepājā, koncertdārzā “Pūt, vējiņi!”;

• 4. augustā plkst. 20.00 Jelgavā, brīvdabas koncertzālē “Mītava”;

• 19. augustā plkst. 20.00 Rojā, Rojas brīvdabas estrādē.

Biļetes pieejamas “Biļešu Paradīzē”.