Zivtiņš: Valstij ir iespējams par katru jaundzimušo bērnu maksāt 5000 eiro
Edmunds Zivtiņš, Saeimas deputāts, partijas LPV valdes loceklis, TV24 raidījumā “Preses klubs” uzsvēra nepieciešamību demogrāfiski stimulēt Latviju, lai palielinātu ģimeņu ar trim un vairāk bērniem skaitu. Viņaprāt, valstij jāveido atbalsta sistēma, kas motivē dzimstību – gan ar nodokļu atvieglojumiem, gan iespējamiem pabalstiem, piemēram, ideju par 5000 eiro atbalstu par katru bērnu.
Viņš argumentē, ka demogrāfijas kritums (apmēram mīnus 15–17 tūkstoši iedzīvotāju gadā) ilgtermiņā apdraud valsts spēju uzturēt aizsardzību, ekonomiku un sabiedriskos pakalpojumus. Tāpēc demogrāfija, veselība un izglītība jāuzskata par drošības jautājumiem, kas cieši saistīti ar valsts stabilitāti.
Zivtiņa skatījumā valsts var un tai vajag stimulēt ģimeņu veidošanos, jo bez demogrāfiskās situācijas uzlabošanas nākotnē var trūkt darbaspēka un arī cilvēku, kas spēj dienēt aizsardzībā.
Plašāk pievienotajā video!