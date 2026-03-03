Zivtiņš: Valstij ir iespējams par katru jaundzimušo bērnu maksāt 5000 eiro 0

LA.LV
0:19, 4. marts 2026
Ziņas Latvijā

Edmunds Zivtiņš, Saeimas deputāts, partijas LPV valdes loceklis, TV24 raidījumā “Preses klubs” uzsvēra nepieciešamību demogrāfiski stimulēt Latviju, lai palielinātu ģimeņu ar trim un vairāk bērniem skaitu. Viņaprāt, valstij jāveido atbalsta sistēma, kas motivē dzimstību – gan ar nodokļu atvieglojumiem, gan iespējamiem pabalstiem, piemēram, ideju par 5000 eiro atbalstu par katru bērnu.

Eskalācija Tuvajos Austrumos sasniegusi jaunu līmeni: Irāna izteikusi oficiālu brīdinājumu Eiropas valstīm 2
“To nevar notēlot!” Pēc Putina atgriešanās “uz skatuves” eksperts pamana stipri dīvainu detaļu
Kokteilis
Tik stūrgalvīgi, ka strīdēties ar viņiem ir bezjēdzīgi: astrologi īpaši izceļ 3 zodiaka zīmes
Lasīt citas ziņas

Viņš argumentē, ka demogrāfijas kritums (apmēram mīnus 15–17 tūkstoši iedzīvotāju gadā) ilgtermiņā apdraud valsts spēju uzturēt aizsardzību, ekonomiku un sabiedriskos pakalpojumus. Tāpēc demogrāfija, veselība un izglītība jāuzskata par drošības jautājumiem, kas cieši saistīti ar valsts stabilitāti.

Zivtiņa skatījumā valsts var un tai vajag stimulēt ģimeņu veidošanos, jo bez demogrāfiskās situācijas uzlabošanas nākotnē var trūkt darbaspēka un arī cilvēku, kas spēj dienēt aizsardzībā.

Plašāk pievienotajā video!

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Iedzīvotāji maksā par kubatūru, bet savācējs nodod to tonnāžās! Silenieks aicina vērtēt atkritumu izvešanas cenas
Veselam
Elbakjans par jauniešiem, telefoniem un sociālajiem tīkliem: No efekta ir radies defekts
TV24
Sievietēm ir jāiet dienēt, arī Latvijā! Semjonovs balstās uz pasaules pieredzi par sieviešu spēku
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.