FOTO. Mežā, nomaskēts ar kokiem, atrasts Siguldā nozagtais BMW 33
Pavisam nesen Siguldā norisinājās asa sižeta filmas cienīgi notikumi. Kā vēstīja TV3 raidījums “Degpunktā”, kāds vīrietis Siguldā nozaga BMW auto, uzpildīja to ar degvielu nesamaksājot, izraisīja avāriju un pazuda nenotverts.
Automašīnas īpašnieks Elvis stāsta, ka viss sācies pavisam ikdienišķi. Viņš iebrauca DUS “Viada”, atstāja auto ar ieslēgtu motoru un uz īsu brīdi iegāja veikalā. Atgriežoties viņš piedzīvoja šoku.
“Nopirku enerģijas dzērienu un bulciņu. Nākot ārā, kodu bulciņā un dzēru enerģijas dzērienu, un skatos – mana mašīna iesitas draivā un aizbrauc. Es vēl kliedzu! Sapratu, ka viņš nestāsies, pat neskatoties, nebremzējot, izbrauca ārā uz šosejas un aizbrauca Siguldas virzienā,” raidījumam atklāja BMW īpašnieks.
Vīrietis atzīst, ka atstāt atslēgas auto bija kļūda, turklāt salonā palika arī viņa telefons un personīgās mantas. Ar apkārtējo palīdzību viņš nekavējoties sazinājās ar policiju.
Tikmēr zaglis ar nozagto auto devās tālāk un paspēja iebraukt citā degvielas uzpildes stacijā Siguldā, kur uzpildīja degvielu aptuveni 140 eiro vērtībā un aizbrauca nesamaksājot. Kā stāsta īpašnieks, vīrietis rīkojies pārliecinoši un, iespējams, šī nav bijusi pirmā zādzība.
Ir aizdomas, ka zaglis bijis alkohola reibumā. To apstiprina arī aculiecinieku teiktais, kuri viņu redzējuši vēl citā degvielas uzpildes stacijā pirms automašīnas zādzības.
Nākamajā dienā nozagtais spēkrats tika manīts Rīgā, Zālīša ielā. Aculiecinieks Edgars, kurš bija redzējis informāciju par zādzību internetā, atpazina automašīnu un ziņoja policijai.
“Es “Tiktokā” redzēju ierakstu, un, braucot garām, sabildēju. Dzīties pakaļ es nedzīšos, tas laikam nebūtu mans pienākums. Policijai zvanīju 12.08, policija ieradās pēc 13.00 uz šejieni. Sasista priekša,” aculiecinieks stāstīja raidījumam.
Tomēr arī šoreiz zaglim izdevās aizbēgt pirms likumsargu ierašanās. Tika ziņots, ka automašīnai varētu būt mainītas numura zīmes, kas apgrūtināja tās izsekošanu.
Šodien LA.LV redakcijai kļuvis zināms, ka nozagtais BMW tomēr ir atrasts. Spēkratu Ropažu novada Skuķīšu apkārtnē pamanījis un identificējis MMK Berģu kolektīva biedrs.