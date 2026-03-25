"Es tādus ikdienā pērku, viss ok. Te cilvēkam par velti dod un neesot labi!" Soctīkli šūmējas par nepateicīgiem ziedojumu lūdzējiem
Dažreiz, lasot lūgumus pēc palīdzības, paliek mazliet rūgta pēcgarša. No vienas puses – skaidrs, ka dzīve var iegriezties tā, ka naudas nepietiek un katrs atbalsts ir zelta vērts. No otras – rodas sajūta, ka ne vienmēr šis atbalsts tiek pieņemts ar pateicību, bet vēl ar pretenzijām, it kā palīdzībai būtu jāatbilst noteiktam līmenim.
Tieši tāda diskusija izvērtusies vietnē Threads, kur cilvēki apspriež kādu gadījumu par vientuļu mammu, kura saņēmusi palīdzību pārtikas veidā, taču – ak, vai! Tā bijusi nocenota. Daļai preču termiņš jau bija beidzies, un tas izraisīja neapmierinātību.
Taču komentāros citi steidz piebilst – šādi zemo cenu grozi daudziem šajos laiikos ir ļoti apzināta, jo tajos var dabūt labas lietas par samērā zemāku cenu. Un, godīgi sakot, lielai daļai produktu pēc īsi termiņa beigām nekas dramatisks nenotiek, ja vien tā nav, piemēram, jēla gaļa.
Komentāros spriež – ja situācija patiešām ir tik sarežģīta, ka jāmeklē palīdzība, varbūt reizēm nākas arī mazliet piekāpties – pieņemt to, kas ir, nevis to, kā gribētos. Jo galvenais jau ir viens – lai bērni ir paēduši. Lūk, komentāru apskats.