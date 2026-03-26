Runa nav tikai par olām! SPKC pārstāve uzsver – salmonella ir sastopama dažādos produktos 0
SPKC Infekcijas slimību profilakses un pretepidēmijas pasākumu nodaļas vadītāja Sigita Geida TV24 raidījumā “Uz līnijas” skaidroja, ka salmonellas risks mūsdienās vairs nav attiecināms tikai uz nepietiekami termiski apstrādātām olām.
Šī baktērija var būt sastopama dažādos pārtikas produktos, īpaši putnkopības izcelsmes produktos, kā arī izplatīties krusteniskās kontaminācijas ceļā, piemēram, no jēlas gaļas uz gataviem ēdieniem, ja netiek ievērotas higiēnas prasības.
Viņa uzsvēra, ka galvenais veids, kā izvairīties no inficēšanās, ir rūpīga pārtikas apstrāde un virtuves higiēna, jo termiski apstrādājot salmonella iet bojā. Lai gan ikdienā tiek reģistrēti atsevišķi saslimšanas gadījumi, lielāki salmonelozes uzliesmojumi notiek retāk. Tomēr šobrīd, ņemot vērā konstatēto saslimšanu Rīgas bērnudārzos, pastāv iespēja, ka varētu veidoties plašāks uzliesmojums, tāpēc iedzīvotājiem jābūt īpaši piesardzīgiem.
Divos Rīgas bērnudārzos šobrīd reģistrēti 106 ar salmonelozi saslimušie
Saistībā ar salmonelozes uzliesmojumu divās Rīgas pirmsskolas izglītības iestādēs līdz šim reģistrēti 106 saslimšanas gadījumi.
SPKC norādīja, ka izglītības iestādēs pirmie saslimšanas simptomi parādījās 18. martā, bet informāciju SPKC saņēma 19. martā, un uzreiz sāka epidemioloģisko izmeklēšanu.
Saslimšanas simptomi ir caureja un augsta temperatūra.
Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā ar zarnu infekciju simptomiem piektdien, 20. martā, ārstējas vairāki pirmsskolas vecuma bērni no dažādām pirmsskolas izglītības iestādēm. Diviem no šiem bērniem ir apstiprināta salmoneloze, bet neviena bērna stāvoklis šobrīd nav kritisks.
Portāls “Delfi” vēstīja, ka saslimšanas gadījumi konstatēti PII “Sprīdītis”, ko apstiprināja arī SPKC, tomēr otru izglītības iestādi centrs neatklāj.
Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) aģentūrai LETA skaidroja, ka, ceturtdien saņemot informāciju no SPKC, dienests operatīvi veica pārbaudes gan PII “Sprīdītis”, gan ēdienu gatavošanas vietā Rīgas 215. pirmsskolas izglītības iestādē Rīgā, Usmas ielā, jo PII “Sprīdītis” ēdiens tiek piegādāts no šīs iestādes, nevis gatavots uz vietas.
Ēdienu gatavošanas vietā un izglītības iestādē PVD paņēma izejvielu un virsmu nomazgājumu paraugus un nosūtīja tos laboratoriskajiem izmeklējumiem uz dažādiem mikrobioloģiskā piesārņojuma rādītājiem.
Par saņemtajiem rezultātiem tiks informēts SPKC, kas veic epidemioloģisko izmeklēšanu.
Abās iestādēs – PII “Sprīdītis” un Rīgas 215. pirmsskolas izglītības iestādē – ēdināšanas pakalpojumus nodrošina SIA “Fristar”, aģentūrai LETA apstiprināja uzņēmuma pārstāvji.
“Fristar” valdes loceklis Jānis Meija aģentūrai LETA sacīja, ka citās iestādēs, kur pakalpojumus nodrošina “Fristar”, saslimšanas gadījumi nav konstatēti. Vienlaikus viņš norādīja, ka no ēdienu gatavošanas vietas Rīgas 215. pirmsskolas izglītības iestādē ēdieni ikdienā tiek piegādāti tikai PII “Sprīdītis”.
Meija apliecināja, ka Rīgā “Fristar” nodrošina ēdināšanas pakalpojumus 16 skolām un 14 bērnudārziem. Tāpat uzņēmums nodrošina pakalpojumus Jelgavā, Valmierā, Ādažu novadā un Mārupes novadā.
Uzņēmuma pārstāvis sacīja, ka atbildīgie dienesti nav veikuši pārbaudes citās izglītības iestādēs, bet “Fristar” no savas puses ir pastiprinājis iekšējos pārtikas drošības un kvalitātes kontroles procesus, lai vēlreiz pārliecinātos, ka tiek ievēroti visi augstākie drošības standarti.
PVD aģentūrai LETA atklāja, ka dienests uz pārbaudes laiku apturējis “Fristar” darbību, kamēr tiks noskaidroti visi notikuma apstākļi. Meija precizēja, ka, kamēr tiek noskaidroti atbildīgo dienestu veikto pārbaužu rezultāti, uz laiku ir ierobežota Rīgas 215. pirmsskolas izglītības iestādes virtuves darbība.
Salmoneloze ir akūta zarnu infekcija, kas galvenokārt skar kuņģa – zarnu traktu. Salmonelozes simptomi parādās sešas līdz 72 stundas pēc inficēšanās.
Salmonelozes pazīmes ir drudzis, slikta dūša, vemšana, krampji un sāpes vēderā, caureja, galvassāpes. Ja slimība noris smagā formā, vai arī, ja saslimušais ir mazs bērns, liels šķidruma zudums var izraisīt organisma atūdeņošanos, kas var būt dzīvībai bīstams stāvoklis.
Lai nesaslimtu ar akūtām zarnu infekcijām, rokas ar ziepēm un ūdeni jāmazgā bieži un rūpīgi. Rokas vienmēr jānomazgā pirms ēšanas un dzeršanas, pēc tualetes apmeklēšanas, pirms pieskaršanās acīm, degunam un mutei, pirms un pēc ievainojumu apstrādes.
Netīrumu noņemšanai no rokām un mikrobu iznīcināšanai var izmantot arī mitrās salvetes vai roku dezinfekcijas līdzekļus.