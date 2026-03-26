Šodien uz vairākiem Latvijas ceļiem sāk darboties jauni vidējā ātruma kontroles posmi 0
Šodien plkst. 8 sāks darboties jauni vidējā ātruma kontroles posmi uz Liepājas šosejas un Rēzeknes šosejas, aģentūru LETA informēja VSIA “Latvijas valsts ceļi” (LVC).
Braukšanas vidējo ātrumu sāks kontrolēt uz Liepājas šosejas (A9) no Apšupes līdz Tiltiņiem 17,6 kilometrus garā posmā un uz valsts galvenā autoceļa Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (A12) jeb Rēzeknes šosejas no Varakļāniem līdz Kristceļiem 7,6 kilometrus garā posmā, kā arī no Greiškāniem līdz autoceļa A12 108. kilometram 1,8 kilometrus garā posmā.
Plānots, ka šogad uz valsts autoceļiem sāks darboties kopumā 17 jauni vidējā braukšanas ātruma kontroles posmi.
Līdz maijam paredzēts pieslēgt atlikušos trīs posmus – uz Rīgas apvedceļa Salaspils-Babīte (A5) aiz Misas kanāla līdz degvielas uzpildes stacijai “Virši” 5,9 kilometrus garā posmā, uz autoceļa Tīnūži-Koknese (P80) no divlīmeņu krustojuma ar autoceļu Augšlīgatne-Skrīveri (P32) līdz rotācijas aplim pie Kokneses 19,2 kilometrus garā posmā un uz Talsu šosejas (P128) no Ragaciema līdz Klapkalnciemam 5,8 kilometrus garā posmā.
Atbilstoši atklātā iepirkuma rezultātiem, kontroles iekārtas 17 posmos uzstāda SIA “Reck”, līguma summa ir 1 990 379 eiro ar pievienotās vērtības nodokli.
Latvijā iepriekš jau darbojās 16 vidējā braukšanas ātruma kontroles posmi, kas tika izvēlēti, ņemot vērā ceļu satiksmes negadījumu statistiku par pēdējiem trim gadiem, kā arī kopējo satiksmes intensitāti, kravas transporta īpatsvaru un satiksmes organizāciju jeb aizliegumu apdzīt, informē LVC.
Vidējā braukšanas ātruma kontroles sistēma ir automātisks satiksmes uzraudzības risinājums, kas nosaka transportlīdzekļa vidējo braukšanas ātrumu konkrētā ceļa posmā, balstoties uz laiku, kādā šis posms tiek veikts.
Kontrolētā ceļa posma sākumā un beigās uzstādītais aprīkojums fiksē transportlīdzekļa iebraukšanas un izbraukšanas laiku. Pamatojoties uz šiem datiem, tiek noteikts transportlīdzekļa vidējais ātrums attiecīgajā posmā.
“Firmas.lv” informācija liecina, ka “Reck” 2024. gadā strādāja ar 29,651 miljona eiro apgrozījumu un 1,218 miljonu eiro peļņu. Uzņēmums reģistrēts 2000. gadā, un tā pamatkapitāls ir 7100 eiro. “Reck” kapitālā 40% pieder SIA “Topos L”, kuras vienīgais īpašnieks ir Jānis Kols, 35% pieder AS “A.C.B.”, bet 25% pieder – SIA “GK2V In”, kuras vienīgais īpašnieks ir Viesturs Kaģis.
LVC izveidota 2004. gada nogalē un pieder valstij. Uzņēmums pārvalda valsts autoceļu tīklu, administrē valsts autoceļu tīkla finansējumu un organizē iepirkumus valsts vajadzībām. LVC pārvalda vairāk nekā 20 000 kilometru valsts autoceļu.