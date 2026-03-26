Masveida mājlopu izkaušana un protesti: eksperti pieļauj bīstamas slimības uzliesmojumu Krievijā
Krievija, iespējams, slēpj mutes un nagu sērgas epidēmiju, kas varētu būt bīstama gan dzīvniekiem, gan cilvēkiem. Krievijā pēdējā laikā pieaug sabiedrības nemieri saistībā ar masveida mājlopu konfiskāciju no lauksaimniekiem.
Tikmēr eksperti pieļauj iespējamību, ka valsts varētu slēpt bīstamas infekcijas uzliesmojumu – mutes un nagu sērgu. Šī slimība rada nopietnus draudus dzīvniekiem un atsevišķos gadījumos var skart arī cilvēkus.
Par epidēmiju aizdomas izsaka arī ASV Lauksaimniecības departaments
Arī ASV Lauksaimniecības departaments uzskata, ka masveida liellopu izkaušana dažādos Krievijas reģionos varētu būt saistīta ar iespējamu mutes un nagu sērgas uzliesmojumu.
Masveida mājlopu konfiskācijas un likvidēšanas gadījumi Krievijas reģionos varētu būt saistīti ar šīs slimības izplatību, teikts departamenta ziņojumā. Tajā norādīts, ka šādu pasākumu mērogs varētu liecināt par nopietnāku problēmu nekā oficiāli tiek atzīts.
ASV Lauksaimniecības departaments norāda, ka informācija no vietējiem avotiem un tirdzniecības partneriem var liecināt par iespējamu mutes un nagu sērgas uzliesmojumu – slimību, kuras gadījumā parasti nepieciešami daudz stingrāki ierobežojoši pasākumi.
Lauksaimnieki protestē pret mājlopu konfiskāciju
Vairākos Krievijas reģionos ziņots par masveida lauksaimniecības dzīvnieku konfiskāciju un iznīcināšanu, kas jau izraisījusi protestus lauksaimnieku vidū. Daudzi no viņiem apgalvo, ka ir zaudējuši ne tikai savus mājlopus, bet arī praktiski visu savu biznesu.
Dažos Sibīrijas reģionos jau tiek ieviesti stingri karantīnas pasākumi, tostarp kontrolpunkti un pārvietošanās ierobežojumi. Saskaņā ar oficiālajiem datiem, mājlopu konfiskācija paredzēta 176 saimniecībās tikai Novosibirskas apgabalā.
Eksperti norāda, ka šādi pasākumi ir neparasti cīņā pret pasterelozi. Parasti šo slimību kontrolē ar vietējo karantīnu un ārstēšanu ar medikamentiem, nevis ar pilnīgu dzīvnieku izkaušanu un plaša mēroga izolācijas pasākumiem.
Kā cilvēkiem var izplatīties mutes un nagu sērga
Mutes un nagu sērga ir vīrusu infekcija, kas cilvēkiem visbiežāk tiek pārnesta no dzīvniekiem – galvenokārt govīm, cūkām, aitām un kazām.
Slimības izraisītājs ir ļoti izturīgs un var saglabāties vidē vairākas nedēļas, piemēram, uz dzīvnieku kažoka, apģērba vai pārtikas produktiem.
Inficēšanās visbiežāk notiek, lietojot uzturā nepasterizētu pienu vai nepietiekami termiski apstrādātu gaļu, kā arī esot ciešā kontaktā ar inficētiem dzīvniekiem. Savukārt pārnešana no cilvēka uz cilvēku tiek uzskatīta par ļoti maz ticamu.
Slimību bieži pavada pastiprināta siekalošanās, apgrūtināta rīšana un gļotādu iekaisums. Lielākajā daļā gadījumu slimība pāriet divu līdz trīs nedēļu laikā, un cilvēks pilnībā atveseļojas.
Tomēr retos gadījumos var rasties nopietnas komplikācijas, tostarp sirds vai plaušu bojājumi, kā arī asins saindēšanās. Šādos gadījumos slimība var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.