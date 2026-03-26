VIDEO. "Šoreiz shēma ir viltīgāka." Krāpnieki izdomājuši jaunu veidu, kā apmānīt cilvēkus ar Smart-ID
Reizēm ir pārsteidzoši lasīt, cik lielas summas krāpniekiem izdodas izkrāpt no Latvijas iedzīvotājiem. Lai arī daudzi jūtas pārliecināti par savām zināšanām, krāpnieki nesnauž un ar katru dienu kļūst arvien viltīgāki.
Elviss Strazdiņš, kurš Latvijā ir labi zināms kā cilvēks, kurš sociālajos tīklos bieži komunicē ar krāpniekiem un atmasko viņu shēmas, izplatījis paziņojumu, lai brīdinātu Latvijas iedzīvotājus.
Tādā veidā tiek iegūta upura uzticība, un viņš izpilda visas darbības, kuras liek veikt krāpnieks – nosauc savus datus vai apstiprina Smart-ID pieprasījumus.”
Aivars uzskata, ka telefona numuru identifikācija pamazām zaudēs savu nozīmi. “Operatoriem steidzami jādomā par citu identifikācijas veidu,” viņš norāda.
Savukārt Elviss neslēpj, ka arī pats bijis pārsteigts par tik viltīgu krāpšanas shēmu.
Kā vēsta ziņu aģentūra LETA, laikā no 9. līdz 15. martam Valsts policija reģistrējusi 122 krāpšanas gadījumus. Kopējā izkrāptā summa sasniedza vismaz 302 366 eiro.
Savukārt laikā no 16. līdz 22. martam policija reģistrējusi 152 krāpšanas gadījumus. No tiem 58 gadījumos iedzīvotājiem radīti finansiāli zaudējumi, savukārt 94 gadījumos krāpnieku mēģinājumi nav bijuši sekmīgi. Kopējā nedēļas laikā izkrāptā summa sasniedza vismaz 528 062 eiro.
Joprojām visvairāk reģistrēti viltus zvani jeb vikšķerēšanas gadījumi, kad krāpnieki uzdodas par komunālo pakalpojumu sniedzēju, Valsts policijas, mobilo sakaru operatoru, Valsts ieņēmumu dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, kredītiestāžu, pasta vai sociālo dienestu darbiniekiem.
Šādos gadījumos iedzīvotājiem izkrāpti vismaz 152 573 eiro, un visvairāk šādu noziegumu reģistrēts Rīgas reģionā – 86. Tomēr aizvadītajā nedēļā vislielākās naudas summas – 339 197 eiro – tika zaudētas investīciju krāpšanu rezultātā. Reģistrēti deviņi šādi gadījumi.
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!