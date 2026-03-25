Foto. pexels.com/ Peter de Vink

6 ieguvumi, kas notiek ar ķermeni, ja regulāri ēd papriku?

LA.LV
19:22, 25. marts 2026
Veselam Uzturs

Saldie pipari jeb krāsainie pipari, jeb paprika – tie nav tikai koši un garšīgi dārzeņi, kas rotā mūsu ēdienus, bet arī īsts uzturvielu krājums, kas sniedz ievērojamu labumu veselībai.

Veselam
Kokteilis
Lasīt citas ziņas

Šie krāsainie dabas brīnumi satur C vitamīnu, A vitamīnu, antioksidantus un citas būtiskas vielas, kas stiprina organismu un aizsargā to no dažādām kaitēm.

No acu veselības stiprināšanas līdz svara kontrolei – ieguvumi no paprikas ir daudzpusīgi un zinātniski pamatoti. Taču atcerieties – pat veselīgākais dārzenis prasa mērenību un uzmanību pret savu ķermeni.

CITI ŠOBRĪD LASA
No seniem laikiem Dienvidamerikā audzētā paprika (Capsicum annuum) ir apceļojusi pasauli, iekarojot gan pavāru, gan zinātnieku sirdis. To izmanto gan svaigā veidā, gan termiski apstrādātu.

Pētījumi rāda, ka regulāra paprikas iekļaušana uzturā var uzlabot imunitāti, mazināt iekaisumu un pat palīdzēt cīnīties ar hroniskām slimībām. Turklāt tā ir viegli pieejama un daudzpusīga – no salātiem līdz sautējumiem. Šeit aplūkosim, kā pipari ar savu bagātīgo sastāvu atbalsta mūsu veselību, pievienojot jaunus faktus par to iedarbību.

Tēmas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.