Slaidiņš: Ukrainas spēki ievieš interesantas inovācijas, bet problēma ir tāda…
Jānis Slaidiņš, atrodoties Ukrainā, TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” dalījās savā pieredzē ar atbalsta un ekipējuma piegādi vienībai, kurā dienē kara mediķe Sarmīte Cīrule. Viņš minēja, ka tika nodoti automobiļi, ģeneratori, droni un instrumenti, lai kaujas mediķi varētu aprīkot evakuācijas transportu un veikt sīkus remontdarbus uz vietas.
NBS majors īpaši novērtēja iespēju trenēties FPV dronu notriekšanā ar automātisko šaujamieroču palīdzību, atklājot, cik izaicinoši ir šādi mērķi un cik svarīga ir praktiskā apmācība.
Slaidiņš arī skaidroja, ka droni šobrīd dominē kaujas zonā, pārņemot galveno lomu gan taktiskā, gan operatīvā līmenī, un drīzumā dronu darbībā apgriezienus uzņems arī mākslīgais intelekts.
