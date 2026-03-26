Nenodzēsta cigarete un traģisks ugunsgrēks – Limbažu novadā bojā gājuši divi cilvēki
Limbažu novadā otrdien valdījis visai skumjš noskaņojums – ugunsgrēkā dzīvību zaudēja 91 gadu veca sieviete un viņas dēls, vēsta TV3 raidījums “Degpunktā”.
Dace pastāstīja, ka dēls bijis invalīds, tāpēc pats saviem spēkiem nav varējis parūpēties par savu mammu. Iespējams, pie vainas bijis arī kaitīgais ieradums – alkohola lietošana.
Vietējie ir pārliecināti, ka pie mātes un dēla nāves ir vainojama atvases nomesta cigarete. Ja vīrieša ilggadējo alkohola lietošanu var saukt par “nelāgu ieradumu”, tad šo būtu jāraksturo kā nāvējošu.
Raidījumā atklājas, ka abiem bojāgājušajiem nav tuvu radinieku, tāpēc bēres nāksies organizēt sociālajam dienestam.
