Nenodzēsta cigarete un traģisks ugunsgrēks – Limbažu novadā bojā gājuši divi cilvēki 0

8:29, 26. marts 2026
Limbažu novadā otrdien valdījis visai skumjš noskaņojums – ugunsgrēkā dzīvību zaudēja 91 gadu veca sieviete un viņas dēls, vēsta TV3 raidījums “Degpunktā”.

Raidījumam sīkāk par notikušo atklāj kaimiņiene vārdā Dace: “Man piezvanīja un teica: Dace, tu brauc šurp… ir notikusi nelaime! Tā mēs atbraucām. Bija ātrā palīdzība, ugunsdzēsēji… Viņai nākamotrdien būtu 92 gadi…”

Dace pastāstīja, ka dēls bijis invalīds, tāpēc pats saviem spēkiem nav varējis parūpēties par savu mammu. Iespējams, pie vainas bijis arī kaitīgais ieradums – alkohola lietošana.

Vietējie ir pārliecināti, ka pie mātes un dēla nāves ir vainojama atvases nomesta cigarete. Ja vīrieša ilggadējo alkohola lietošanu var saukt par “nelāgu ieradumu”, tad šo būtu jāraksturo kā nāvējošu.

Dēls ik pa laikam ne līdz galam nodzēstas cigaretes izmētāja pa koka mājas istabām, kur vien pagadās.

Raidījumā atklājas, ka abiem bojāgājušajiem nav tuvu radinieku, tāpēc bēres nāksies organizēt sociālajam dienestam.

