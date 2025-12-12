Foto: SHUTTERSTOCK

Rudenī un ziemā pie tējas intensīvi lietoju medu, bet vai tam ir jēga? 0

Aiva Kalve / Latvijas Mediji
19:12, 12. decembris 2025
Veselam Uzturs

Rudenī un ziemā pie tējas intensīvi lietoju medu, bet vai tam ir jēga? Jautā Ernests Mārupē.

Medus stiprina imunitāti un mazina gan saaukstēšanās simptomus, gan klepu. Tas mūsu organismā labi vada citas uzņemtās dabas vielas, tāpēc parasti lieto kopā ar zāļu tējām. Taču pārāk karstā temperatūrā medus zaudē savas vērtīgās īpašības, saglabājot tikai saldumu, tāpēc vērtīgo produktu pievieno jau nedaudz atdzisušam dzērienam vai pienam (vēlams līdz +50 °C).

Lai būtu pilnīgi drošs, ka medus nezaudēs savas īpašības, to pie tējas var ēst ar karotīti.

No rudens tējām visaktuālākā ir Islandes ķērpja tēja, kas palīdz ārstēt bronhiālas saslimšanas.

Kumelītei piemīt nomierinoša un gremošanu regulējoša iedarbība, pelašķu tēja rosina ēstgribu, kā arī palīdz pret saaukstēšanos un drudzi.

Piparmētru tēja nomierina, uzlabo asinsriti un mazina sāpes. Upeņu tēja stiprina imunitāti. Liepziedu tēja sviedrē un novērš drudzi.

Lielisks dabas līdzeklis ir alveja, kas stiprina imūnsistēmu, atvieglo saaukstēšanās simptomus un ārstē klepu. Sīki sagrieztu alvejas mīkstumu sajauc ar medu un lieto pa ēdamkarotei dienā.

