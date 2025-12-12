VIDEO. “Vataina klasika!” Pasažieris, nezinot, ka tiek filmēts, ar trīsstāvīgiem vārdiem nober sabiedriskā transporta šoferi 0
Sabiedriskais transports nereti kļūst par vietu, kur uzliesmo spriedze. Tā notika arī kādā reisā, kur starp autobusa vadītāju un nekaunīgu pasažieri izcēlās nepatīkama vārdu apmaiņa.
Situāciju iemūžinājis kāds pasažieris un publicējis video sociālajos tīklos.
Viss aizsākās ar to, ka pasažieris acīmredzami kļuva neapmierināts un sāka izteikt pārmetumus vadītājam par durvju atvēršanu. Kad šoferis mierīgi norādīja, ka nevajag citus “saukt savā vārdā” un piedāvāja izsaukt taksometru, ja ir vēlme kādu komandēt, pasažieris, kurš runāja krievu valodā, kļuva vēl agresīvāks.
Viņš pārmeta vadītājam, ka viņš nevar vienkārši nospiest pogu un sāka viņu aizvainot ar rupjiem vārdiem. Vadītājs centās situāciju uztvert ar vēsu prātu, atbildot ar ironiju: “Tu bieži ar sevi mēdz sarunāties, jaunais cilvēk?”
Pasažieris turpināja bārstīties rupjībām, taču vienā brīdī centās izmantot arī kādu laipnību: “Es jums lūdzu, es izkāpšu…” Vadītājs mierīgi atteica, ka jau visu paskaidrojis.
Video fragments noslēdzās ar šofera komentāru: “Kā jūs pret mani, tā es pret jums.” Protams, tas jauno vīrieti saniknoja vēl vairāk.
Uz vietnē “Threads” publicēto video fragmentu reaģējusi arī Valsts policija, norādot, ka informācija ir nosūtīta kolēģiem.
Tikmēr daži ieraksta komentētāji apbrīno šofera pacietību. Vēl kāda komentētāja piebilst, ka viņai nebūtu tik daudz drosmes, bet cita piebilst: “Vataina klasika…”