Kādas automašīnas izvēlas dažādas paaudzes? Interesantas atšķirības… 0
Jauno auto pircēji vairāk novērtē uzticamību un modernas tehnoloģijas, savukārt lietotu auto izvēlē lielāku nozīmi iegūst prestižs un klasika, liecina Citadele Leasing dati par 2025. gada pirmajiem astoņiem mēnešiem Latvijā. Arī paaudžu atšķirīgās izvēles spilgti atklāj to vērtības – Z paaudze izvēlas inovācijas, mileniāļi ilgtspējīgu mobilitāti, savukārt vecākas paaudzes dod priekšroku pārbaudītām vērtībām.
Jauno auto segmenta līderpozīcijas ieņem “Volkswagen” – vairāk nekā 20 % klientu izvēlas tieši šo zīmolu. Gandrīz 17% izvēlas “Škoda” automašīnas, bet trešajā vietā nostiprinājusies “Toyota”, kuru izvēlas aptuveni 15 % līzinga klientu.
Lietoto auto darījumos aina mainās. Arī šeit “Volkswagen” ir iecienīta izvēle, tomēr līderpozīcijas trijniekā izvirzās “BMW” un “Toyota”. Interesanti, ka “BMW”, kas jauno auto segmentā piesaista tikai nelielu daļu pircēju, lietoto auto kategorijā kļūst par vienu no galvenajiem spēlētājiem, tāpat iecienīti ir arī “Mercedes-Benz” spēkrati. Tikmēr “Škoda”, kas jauno auto segmentā ir ļoti populāra, lietotajos ieņem
pieticīgāku lomu – to izvēlas aptuveni 9 % klientu.
Ilgtspējīgāka mobilitāte kļūst arvien pieprasītāka – jau 44 % no visiem Citadele Leasing finansētajiem auto pirkumiem veido alternatīvās piedziņas transportlīdzekļi, tostarp elektroauto, hibrīdi un plug-in hibrīdi.
Paaudžu kontrasti auto izvēlē
“Jaunākās paaudzes auto pircēji skaidri demonstrē interesi par modernu dizainu, dinamisku braukšanas pieredzi un elektroauto iespējām. Savukārt vidējā un vecākā paaudze vairāk orientējas uz uzticamību, ilgtspēju un praktisku ekspluatāciju. Šīs atšķirīgās prioritātes veido līdzsvarotu tirgus ainu, kur vienlaikus saglabājas pieprasījums pēc klasiskām vērtībām un pieaug interese par inovatīviem risinājumiem,” norāda Citadele Leasing valdes priekšsēdētājs Ģirts Glāzers.
Z paaudze (klienti līdz 28 gadiem) vēl tikai sāk savu auto stāstu, taču jau iezīmējas interesantas tendences. Papildu ierastajām izvēlēm, piemēram, “Volkswagen” un “Toyota”, jaunieši izrāda interesi par dinamiskākām un jaunākām markām – “CUPRA” un “BYD”. Tas liecina, ka šī paaudze vairāk pievērš uzmanību mūsdienīgam dizainam, inovācijām un elektriskajiem risinājumiem. Tapāt tieši šai paaudzei ir vismazāk izteikta interese par “BMW” auto modeļiem.
Mileniāļi (29–44 gadi) ir aktīvākie auto pircēji, viņi veic vairāk nekā pusi darījumu. Šī paaudze izvēlas “Volkswagen”, “BMW” un “Toyota”. Tas liecina, ka mileniāļi vēlas apvienot praktiskumu ar zināmu prestižu – auto viņiem ir gan ērtība ikdienā, gan statusa simbols. Tieši šī paaudze iegādājas aptuveni pusi no visiem Citadele Leasing finansētajiem alternatīvās piedziņas automobiļiem Latvijā.
X paaudze (45–60 gadi) īpaši novērtē “Toyota”, bet pieprasīti ir arī “Volkswagen” un “Škoda” spēkrati. Šī paaudze bieži meklē praktiskus, funkcionālus un cenas ziņā izdevīgus risinājumus. Tāpēc viņi biežāk par citām paaudzēm ir izvēlējušies “Dongfeng” zīmolu. Arvien aktīvāk ienākot Latvijas tirgū Ķīnas autoražotājiem, šīs paaudzes pārstāvji biežāk iegādājas praktiskus auto, kas tiek piedāvāti par zemāku cenu nekā Eiropas ražotāju zīmoli.
Baby Boomers (61–79 gadi) savās izvēlēs ir konservatīvāki – arī viņi visbiežāk izvēlas tieši “Toyota, iecienīti ir arī “Volkswagen”. Šīs paaudzes braucēji neizvēlas elektroauto.