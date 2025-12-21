Foto: Pexels

8:54, 21. decembris 2025
Svētdien Latvijā pie debesīm būs daudz mākoņu, bet brīžiem caur tiem izsprauksies saules stari, savukārt neliels lietus turpināsies vien valsts austrumos, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Lielākā iespējamība brīžiem manīt saules starus būs rietumu un piekrastes rajonos. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, kas vakara stundās līča dienvidu un austrumu piekrastē kļūs brāzmaināks. Gaisa temperatūra saglabāsies +3…+7 grādu robežās.

Rīgā pēcpusdienā iespējami nelieli nokrišņi. Vējš pakāpeniski iegriezīsies no ziemeļrietumiem un vakarpusē kļūs brāzmains. Maksimālā gaisa temperatūra nepārsniegs +6…+7 grādus.

