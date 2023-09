VEF Kultūras pilī aizvadīta iluzioniostu izrāde "Alise Brīnumzemē"

FOTO. Sajūsmas kliedzieni, elpu aizraujoši triki un krēslu piramīdas: skatītāji sajūsmā par iluzionistu Pecolli teātra izrādi







Bērnu sajūsmas spiedzieni, pieaugušo smaidi sejās un pozitīva atmosfēra virmoja visu izrādes “Alise Brīnumzemē” laiku pagājušajā sestdienā VEF Kultūras pilī. Izrāde bija tik krāšņa un aizraujoša, ka noturēja pilnīgu uzmanību pat pašiem mazākajiem skatītājiem.

Gigantiskās sēnes un mākslinieciskās video projekcijas papildināja sirreālo atmosfēru aizvedot visus Aizspogulijas fantāzijas pasaulē. Izrādes režisors Enriko Pecolli ( Pezzoli) bija veiksmīgi atrisinājis izrādes dinamiku ar skatītājus iesaistošiem numuriem, elpu aizraujošiem akrobātiskiem trikiem, jautriem un humorīgiem brīžiem, kā arī ar sentimentāli skaistiem izrādes numuriem.

Starptautiskais aktieru, cirka mākslinieku ansamblis lieliski izpildīja katrs savu numuru – trakais zaķis Džeremijs no ASV pārsteidza ar augsto krēslu piramīda , ekvilibrisma un žonglēšanas numuru, baltais zaķis Tomass no Itālijas iepriecināja ar ziepju burbuļu brīnumiem, akrobātiskais trio no Polijas – lika skatītājiem aizturēt elpu karalienes kāršu kareivju piramīdas numurā, savukārt Alise no Latvijas – Lelde ar vieglumu izpildīja sarežģītus gaisa akrobātikas trikus.

Trīsstāvīgās cepures īpašnieks Cepurnieks – Lars no Šveices pārsteidza visus ar ilūzijas trikiem, levitējot pat vienu no skatītājiem. Iespējams radās jautājums, ko starp Alises Brīnumzemē personāžiem dara jautrais cillvēķs orķestris – Lorenco no Itālijas?

Tā kā Alises Brīnumzemē visi ir traki, tad viņš tur bija tāpēc, ka arī viņš ir traks. Liels paldies izrādes kostīmu māksliniecei Elitai Patmalniecei par krāšņajiem un oriģinālajiem kostīmiem, paldies ģeniālajam komponistam, kas īpaši šai izrādei sakomponēja visu izrādes mūziku Enzo de Roza no Itālijas, paldies talantīgajiem palīgiem no Latvijas, kas iejutās jautro dvīņu, pīles Dodo, Vardes, Češīras kaķa un pat daudzgalvaina pūķa lomās.

Paldies gaismu māksliniekam Raineram Kornhūberam par delikāti uzburto maģisko atmosfēru. Paldies visiem, kas palīdzēja un, kas ticēja un tic, ka dzīvē viss ir iespējams, ja notic neiespējamam līdz tas kļūst iespējams, kā to citēja Baltā karaliene “Alise Brīnumzemē” stāstā.