Rudens ieņem savu vietu, naktī iespējams gaidāma pirmā salna 0

LETA
15:08, 20. augusts 2025
Ziņas Dabā

Pastāv iespējamība, ka naktī uz ceturtdienu dažviet Latvijā var tikt novērota pirmā rudens salna, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Naktī pie debesīm būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus. Pūšot lēnam ziemeļrietumu, rietumu vējam, atsevišķos rajonos austrumos veidosies migla. Minimālā gaisa temperatūra būs +5…+9 grādi, piekrastē +10…+14 grādi, pastāv iespējamība, ka dažviet tiks novērota neliela pirmā rudens salna.

Rīgā debesis pa laikam aizklās mākoņi un īslaicīgi līs. Pūtīs lēns vējš, un gaisa temperatūra naktī būs +10…+12 grādi.

Dienas laikā būs mākoņains, brīžiem skaidrosies, kā arī vietām īslaicīgi uzlīs. Pūtīs lēns vējš, un gaiss iesils vien līdz +15…+19 grādiem.

Rīgā ceturtdien būs mainīgs mākoņu daudzums un dienas laikā ievērojami nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš, un maksimālā gaisa temperatūra būs +17…+19 grādu robežās.

