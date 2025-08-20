#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Ilustratīvs foto.
Ilustratīvs foto.
Foto: SHUTTERSTOCK

Katrs piektais pusaudzis Eiropā regulāri smēķē elektroniskās cigaretes. Pētījuma dati norāda uz satraucošām tendencēm 0

LA.LV
14:26, 20. augusts 2025
Veselam Dzīvesveids

Jaunākais pētījums, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “Tobacco Control”, atklāj satraucošu sakritību starp pusaudžu elektronisko cigarešu lietošanu jeb veipošanu un citu kaitīgu ieradumu veidošanos, informē euronews.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Šodien trīs zodiaka zīmēm gaidāma liela veiksme – viena no tām ir Svari!
Kremlis samazina cerības uz sarunām ar Zelenski, kamēr Tramps brīdina: “Putins varbūt nemaz nevēlas vienoties” 77
Pagājušajā naktī pie slimnīcas durvīm pusnaktī atstāj džemperī ievīstītu jaundzimušo: mediķi ko tādu 30 gadu laikā piedzīvo pirmo reizi 10
Lasīt citas ziņas

Pētījums atklāj, ka tie jaunieši, kuri smēķē elektroniskās cigaretes, ievērojami biežāk sāk smēķēt arī parastās cigaretes, lietot alkoholu, marihuānu, kā arī saskaras ar noteiktām veselības problēmām.

Straujš elektronisko cigarešu pieprasījums jauniešu vidū

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Krustā sakrustoti naži un monētas! Satraukta iedzīvotāja ziņo par maģiju un rituāliem cīņā pret vēja ģeneratoru parku Dienvidkurzemē
Kokteilis
Vīrieši, kuri baidās pazaudēt savas sievietes, parasti dara šīs 11 lietas, pat ja viņiem to neprasa
“Pieļauju, ka mēs vēl redzēsim gana daudz drāmas.” Var nākties celt nodokļus…

Veiktā aptauja 37 Eiropas valstīs liecina, ka 2024. gadā 22% 15 – 16 gadus veci jaunieši regulāri lieto elektroniskās cigaretes, kas ir būtisks pieaugums, salīdzinot ar 14% pirms pieciem gadiem.

Pētnieki skaidro, ka nav pilnīgi zināms – vai tieši elektronisko cigarešu piedāvājums izraisa problēmas, vai arī jaunieši ar noslieci uz problemātisku uzvedību vienkārši biežāk izvēlas elektroniskās cigaretes. Taču sakritības ir tik izteiktas, ka tās liek rīkoties.

Analīzē tika iekļauti 56 pētījumi, kuri veikti laika posmā no 2016. līdz 2024. gadam. Rezultāti bija sekojoši:

Jaunieši ievērojami biežāk lieto marihuānu un alkoholu, tostarp pārmērīgās devās.

Elektronisko cigarešu smēķētājiem ir par 20 – 36% augstāks risks saslimt ar astmu un citām elpceļu problēmām.

Dažos pētījumos atklājās, ka smēķējošiem jauniešiem ir lielāks pašnāvniecisku domu un galvas traumu risks.

Londonas Medicīnas skolas pētnieks Gregs Hārtvels norāda: “Fakts, ka elektronisko cigarešu smēķēšana bieži pārvēršas arī par tradicionālo cigarešu smēķēšanu palielina ar tabaku saistīto slimību risku.

Pētījuma līdzautore, norāda, ka pētījumā iegūtie rezultāti pieprasa stingrākus sabiedrības veselības pasākumus: “Ir nepieciešami stingrāki noteikumi, lai pasargātu pusaudžus no riskiem, kuri rodas ikdienā smēķējot elektroniskās cigaretes.”

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
“Laiks parādīs, ka tas bija pareizs solis!” Kozlovska par e-cigarešu aizliegumu
TV24
Anna Saliņa par elektronisko cigarešu ietekmi: “Jebkura viela, ko mēs inhalējam, kas nav tīrs gaiss, nav veselīga mūsu plaušām”
Veselam
Nav droši, jo tā lieta jāēd, nevis jāieelpo! …Kā “apietais” likums var ļauni atmaksāties
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.