Katrs piektais pusaudzis Eiropā regulāri smēķē elektroniskās cigaretes. Pētījuma dati norāda uz satraucošām tendencēm 0
Jaunākais pētījums, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “Tobacco Control”, atklāj satraucošu sakritību starp pusaudžu elektronisko cigarešu lietošanu jeb veipošanu un citu kaitīgu ieradumu veidošanos, informē euronews.
Pētījums atklāj, ka tie jaunieši, kuri smēķē elektroniskās cigaretes, ievērojami biežāk sāk smēķēt arī parastās cigaretes, lietot alkoholu, marihuānu, kā arī saskaras ar noteiktām veselības problēmām.
Straujš elektronisko cigarešu pieprasījums jauniešu vidū
Veiktā aptauja 37 Eiropas valstīs liecina, ka 2024. gadā 22% 15 – 16 gadus veci jaunieši regulāri lieto elektroniskās cigaretes, kas ir būtisks pieaugums, salīdzinot ar 14% pirms pieciem gadiem.
Pētnieki skaidro, ka nav pilnīgi zināms – vai tieši elektronisko cigarešu piedāvājums izraisa problēmas, vai arī jaunieši ar noslieci uz problemātisku uzvedību vienkārši biežāk izvēlas elektroniskās cigaretes. Taču sakritības ir tik izteiktas, ka tās liek rīkoties.
Analīzē tika iekļauti 56 pētījumi, kuri veikti laika posmā no 2016. līdz 2024. gadam. Rezultāti bija sekojoši:
Jaunieši ievērojami biežāk lieto marihuānu un alkoholu, tostarp pārmērīgās devās.
Elektronisko cigarešu smēķētājiem ir par 20 – 36% augstāks risks saslimt ar astmu un citām elpceļu problēmām.
Dažos pētījumos atklājās, ka smēķējošiem jauniešiem ir lielāks pašnāvniecisku domu un galvas traumu risks.
Londonas Medicīnas skolas pētnieks Gregs Hārtvels norāda: “Fakts, ka elektronisko cigarešu smēķēšana bieži pārvēršas arī par tradicionālo cigarešu smēķēšanu palielina ar tabaku saistīto slimību risku.
Pētījuma līdzautore, norāda, ka pētījumā iegūtie rezultāti pieprasa stingrākus sabiedrības veselības pasākumus: “Ir nepieciešami stingrāki noteikumi, lai pasargātu pusaudžus no riskiem, kuri rodas ikdienā smēķējot elektroniskās cigaretes.”