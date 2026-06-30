Sarunu festivālā LAMPA gaidāma plaša mākslīgajam intelektam veltīta programma 0
Vai mākslīgā intelekta radītie ieguvumi atsver tā radītos riskus? Kāds ir mākslīgā intelekta pienesums vai, tieši otrādi, ēna uzņēmējdarbībā, veselības aprūpē, izglītībā un uz politiskās skatuves? Par to, kā attīstās mākslīgais intelekts un vai spējam tikt tam līdzi, Mākslīgā intelekta centrs (MIC) aicina diskutēt un pārliecināties Sarunu festivālā LAMPA 10. un 11. jūlijā Cēsīs, kur šiem tematiem būs atvēlēta atsevišķa telts.
Mākslīgā intelekta centrs (MIC) izveidots, lai, apvienojot pētnieku, uzņēmēju un valsts resursus, veicinātu Latvijas konkurētspēju ar mākslīgā intelekta radītajām iespējām. Tā uzdevumi ir apzināt un izvērtēt ar mākslīgā intelekta lietošanu saistītos riskus, attīstīt sabiedrības zināšanas un prasmes, veicināt latviešu valodas un kultūras datu ilgtspēju mākslīgā interneta vidē un radīt drošu vietu inovācijām.
Uzsverot kritiskās domāšanas nozīmi mākslīgā intelekta laikmetā, būtiska daļa MIC programmas festivālā tiks atvēlēta dziļviltojumu tēmai. 10. jūlijā plkst. 17.00 diskusija “Dziļviltojumi – vēlēšanu (ne)realitātē” pievērsīsies dziļviltojumiem jeb deepfake priekšvēlēšanu periodā, kad tie tiek izmantoti, lai izplatītu nepatiesu informāciju un manipulētu ar sabiedrības viedokli. Savukārt 11. jūlijā plkst. 13.45 diskusija “Kā pierādīt, ka tas neesi tu?” būs veltīta prasmēm atšķirt īstu video vai audio ierakstu no dziļviltojuma un spējai pasargāt sevi mākslīgā intelekta laikmetā.
“Mākslīgais intelekts ir tēma, par kuru ir un būs jārunā daudz. Tas attīstās milzīgā ātrumā un paver gan iespējas, gan arī rada izaicinājumus ētiskā, juridiskā un gluži cilvēciskā aspektā. Kā viss jaunais un maz zināmais, arī mākslīgais intelekts biedē. Taču nevajag sastingt bailēs – vajag apzināties riskus, ieraudzīt iespējas un izmantot mākslīgā intelekta sniegtās priekšrocības. Sarunu festivāls LAMPA ir lielisks formāts, lai uzklausītu dažādus viedokļus un pieredzes, lepotos ar Latvijas sasniegumiem un varbūt arī spertu pirmos apzinātos soļus mākslīgā intelekta plašumos. Tāpēc aicinām ne tikai klausīties, bet arī praktiski līdzdarboties, pārbaudot un apgūstot jaunas prasmes,” aicina MIC direktore Guna Puce.
10. jūlijā plkst. 12.30 diskusija “Izglītība un darbs mākslīgā intelekta laikmetā: kā pielāgoties pārmaiņām?” Jaunieši pieņem lēmumus par savu nākotni, bieži vien nezinot, kā viņu izvēlētā joma izskatīsies pēc dažiem gadiem. Savukārt cilvēki, kuri jau ir darba tirgū, arvien biežāk saskaras ar nepieciešamību pārkvalificēties, apgūt jaunas prasmes vai pielāgoties būtiskām pārmaiņām savā profesijā. Kā šajā vidē nepazaudēt virzienu un kā izmantot mākslīgo intelektu kā rīku, kas palīdz augt, nevis apdraud?
10. jūlijā plkst. 14.00 “Latvija var! Arī mākslīgo intelektu” Mākslīgā intelekta risinājumi top ne tikai Silīcija ielejā, lielajās tehnoloģiju kompānijās vai pasaules vadošajos centros, bet arī Latvijā. No specializētiem čipiem un datu infrastruktūras līdz aplikācijām, modeļiem un robotehnoloģijām – vietējie uzņēmumi jau šobrīd strādā ar tehnoloģijām, kas konkurē starptautiskā līmenī.
10. jūlijā plkst. 15.30 “Mākslīgā intelekta inovāciju telpa: no idejas līdz reāliem risinājumiem” Mākslīgais intelekts būtiski samazina robežu starp ideju un produktu. Kā mākslīgais intelekts var palīdzēt? Praktiska inovāciju telpa, kurā uzzināsiet, kā mākslīgais intelekts tiek izmantots reālā uzņēmējdarbībā un kā to var izmantot ikviens.
10. jūlijā plkst. 17.00 “Dziļviltojumi – vēlēšanu (ne)realitātē” Mākslīgais intelekts spēj radīt ļoti ticamus video, balsis un attēlus – tā sauktos dziļviltojumus. Priekšvēlēšanu periodā tie tiks izmantoti, lai izplatītu nepatiesu informāciju, manipulētu ar sabiedrības viedokli un radītu viltus priekšstatu par politiķu teikto vai darīto. Eksperti skaidros, kā dziļviltojumi ietekmē sabiedrības uzticēšanos informācijai un kā attīstīt kritisko domāšanu. Savukārt auditorija varēs pārbaudīt savas spējas atšķirt īstu saturu no dziļviltojumiem.
10. jūlijā plkst. 15.00–19.00 un 11. jūlijā plkst. 12.00–18.00 Praktiskā darbnīca “No pirmās tikšanās līdz praktiskai pieredzei: mākslīgā intelekta darbnīca ar ekspertiem” Mākslīgais intelekts daudziem joprojām šķiet sarežģīts, nesaprotams vai “ne man domāts”. No kurienes sākt? Ko ar to vispār var darīt? Šī darbnīca ir vieta, kur vienkārši pamēģināt – bez priekšzināšanām, bez aizspriedumiem. Ikviens varēs iepazīt mākslīgā intelekta rīkus, izmēģināt tos savā tempā un saprast, kā tie var noderēt ikdienā, darbā, studijās vai personīgos projektos.
10. jūlijā apmeklētāji varēs vērot un paši piedalīties mūzikas radīšanas paraugdemonstrējumos. Darbnīcas laikā 3 dīdžeji un “Ritma institūta” pasniedzēji rādīs, kur un kā praksē var pielietot mākslīgā intelekta iespējas, cik viegli ir radīt mūziku ar mākslīgo intelektu un vai to ir viegli atšķirt starp citām producētām dziesmām.
Savukārt 11. jūlijā iedvesmu un praktisku atbalstu sniegs eksperti, kuriem varēs uzdot savus jautājumus par mākslīgā intelekta lietošanu. Īsās, dinamiskās ekspertu sesijās dažādu jomu pārstāvji dalīsies ar konkrētiem ieteikumiem, kā izmantot mākslīgo intelektu rakstīšanai, ideju ģenerēšanai, darba efektivizēšanai un citiem praktiskiem uzdevumiem.
11. jūlijā plkst. 11.00 “Latviešu valoda MI laikmetā: kā saglabāt un attīstīt?” Mākslīgais intelekts arvien biežāk raksta tekstus, tulko, analizē un rada saturu. Taču lielākā daļa šo rīku ir veidoti lielajām valodām. Vai mākslīgā intelekta laikmetā necieš latviešu valodas kvalitāte? Šī saruna pievērsīsies līdzsvaram starp saglabāšanu un attīstību.
11. jūlijā plkst. 12.30 diskusija “Digitālā elite pret digitāli nogurušajiem – vai Latvijā veidojas jauna nevienlīdzība?” aicina runāt par to, vai Latvijā veidojas jauna digitālā nevienlīdzība starp digitālo eliti, kas spēj sekot līdzi straujajam mākslīgā intelekta attīstības lēcienam, un tiem, kuri paliek ārpus.
11. jūlijā plkst. 17.00 debates bez rožainām brillēm “Mākslīgā intelekta ietekme: ko mēs iegūstam un ko zaudējam?” Mākslīgais sola efektivitāti, jaunas iespējas un būtiskas pārmaiņas gandrīz visās nozarēs. Taču līdzās ieguvumiem pastāv arī riski, par kuriem runājam daudz retāk. Šī sesija piedāvās telpu godīgai sarunai par līdzsvaru starp ieguvumiem un riskiem.
11. jūlijā plkst. 13.45 diskusija “Kā pierādīt, ka tas neesi tu?” Mēs uzticamies tehnoloģijām. Bet kas notiek brīdī, kad tehnoloģijas sāk strādāt pret mums? Vai tu spētu atšķirt īstu video no dziļviltojuma? Kā zināt, ka balsī telefonā tiešām runā tavs kolēģis? Eksperti diskutēs par mākslīgā intelekta riskiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kā arī praktiskiem risinājumiem, kā sevi pasargāt.
11. jūlijā plkst. 15.00 “(N)E-veseliba – valsts veselības platformas nākotne mākslīgā intelekta laikmetā” Rīgas Stradiņa universitātes, Veselības ministrijas, LMT, Latvijas Universitātes un “Gastro Centra” pārstāvji diskutēs, vai E-veselības sistēma ir gatava mākslīgā intelekta laikmetam.