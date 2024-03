Oskara pasniegšanas ceremonija 2024

FOTO. Šoreiz īpaši pamanāmi dekoltē! Neparastākie tērpi un pasaules spožākie aktieri “Oskara” balvu ceremonijā Ieteikt







ASV Kinoakadēmijas jeb “Oskara” balvu ceremonijā šogad lielākos uzvaras laurus plūkusi filma “Oppenheimer” (“Openheimers”).

Reklāma Reklāma

Kristofera Nolana filma, kas stāsta par atombumbas izgudrotāju Robertu Openheimeru, saņēma septiņus “Oskarus”, tai skaitā kategorijā “labākā filma” un “labākais režisors”.

Kategorijā “labākā filma” “Oppenheimer” pārspēja deviņas kinolentes: “Barbie” (“Bārbija”), “American Fiction”, “Anatomy of a Fall” (“Kritiena anatomija”), “The Holdovers” (“Aizkavēšanās), “Killers of the Flower Moon” (“Ziedu mēness slepkavas”), “Maestro”, “Past Lives” (“Pagājušās dzīves”), “Poor Things”(“Nabaga radības”) un “The Zone of Interest”.

Lielbritānijas un Polijas kopdarbs “The Zone of Interest” saņēma “Oskaru” kategorijā “labākā starptautiskā filma”.

Kilians Mērfijs par lomu filmā “Oppenheimer” saņēma “Oskaru” kategorijā “labākais aktieris”, bet Roberts Daunijs jaunākais par lomu šajā filmā saņēmis balvu kategorijā “labākā otrā plāna aktieris”.

Labākās aktrises kategorijā “Oskaru” saņēma Emma Stouna par lomu grieķu režisora Jorga Lantima zinātniskās fantastikas melnajā komēdijā “Poor Things”. Stounai šis ir jau otrais “Oskars” labākās aktrises kategorijā. Pirmo balvu viņa saņēma 2017.gadā par lomu mūziklā “La La Land”.

“Poor Things”, kas bija nominēta balvām 11 kategorijās, saņēma kopumā četrus “Oskarus”.

“Oskaru” kategorijā “labākā otrā plāna aktrise” saņēma Davaina Džoja Rendolfa par lomu filmā “The Holdovers”.

Kategorijā “Animācijas pilnmetrāžas filma” balvu saņēma japāņu režisora Hajao Mijadzaki filma “The Boy and the Heron”.

“Anatomy Of A Fall” ieguva balvu kategorijā “labākais oriģinālais scenārijs”, bet “Oskaru” kategorijā “labākais adaptētais scenārijs” saņēma “American Fiction”.

Režisores Grētas Gervigas filma “Barbie”, kas līdzās “Oppenheimer” kļuva par vienu no skaļākajām pērnā gada filmām un bija nominēta “Oskariem” astoņās kategorijās, saņēma tikai vienu balvu. Par labāko oriģinālo dziesmu balva tika piešķirta Billijai Ailišai un Finneas O’Konnels par dziesmu “What Was I Made For?”. Viņiem tas ir otrais “Oskars”. Pirms diviem gadiem viņi saņēma balvu par dziesmu “No Time to Die” Džeimsa Bonda filmā.

Reklāma Reklāma

“Oskara” balvu kategorijā “labākā dokumentālā filma” saņēma “20 Days In Mariupol” par karu Ukrainā.

Mārtina Skorsēzes darbs “Killers of the Flower Moon”, kas bija nominēts desmit “Oskariem”, un filma “Maestro”, kas bija nominēta septiņiem “Oskariem”, nesaņēma nevienu balvu.