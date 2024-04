View this post on Instagram

SPAGETTI BOLOGNESE IDEJA – ēdiens, kurš garšos visiem ģimenes visēdājiem, pagatavojams ļoti veikli un tad, kad ir aptrūkušās idejas, ko celt galdā. Tā šobrīd varētu būt, kad tiek gatavotas visas maltītes mājās un ne mēs visi esam baigie ēdienu blogeri, kuru lielākā aizraušanās ir būt virtuvē. . RECEPTE: ?jums būs vajadzīgi spagetti, maltā gaļa un MAGGI IDEA bolognese garšvielu maisījums, kurā ir kaltēti dārzeņi – tomāti, sīpoli, sarkanā paprika, ķiploki, kaltēti garšaugi – oregano, pētersīļu lapas, timiāns, baziliks, garšvielas – melnie pipari, kajennas pipari, nedaudz sāls, cukurs. Patiesībā viss salikts tā, lai iegūtu bolognese raksturīgo garšu. MAGGI IDEA paciņas aizmugurē ir aprakstīta receptes gatavošanas gaita un nepieciešamās sastāvdaļas, pagatavot var jebkurš. ?Tā kā man ledusskapī bija nedaudz seleriju kāti un viens burkāns, ar kuriem bija kaut kas jāiesāk, tos sakapāju, izdomāju, ka pielikšu arī pāris mazus sīpolus, taču bez tā var iztikt. ?Vispirms liek uz pannas 300g maltās gaļas, man šoreiz jaunlopa, apcep kādas minūtes 8, tad piešauj visus svaigos sakņu dārzeņus un selerijas kātus, kādu brīdi cep, taču, ja tos neliekat, tad uzreiz beriet klāt MAGGI IDEA maisījumu un lejiet 250ml auksta ūdens, samaisiet, ļaujiet uzburbuļot. ?Kad burbulis uziets, sautējiet visu uz lēnas uguns zem vāka atkal aptuveni 8 minūtes. ?Neaizmirstiet pa to laiku uzvārīt spagetti, lai ir al dente, to, cik ilgi jāvāra, atradīsiet uz spagetti iepakojuma. ?Tad jauciet visu kopā lielajā katlā, pāri kaisiet sarīvētu sieru, kurš garšo vislabāk. . Es ar prieku gatavoju, goda vārds, taču ir dienas, kad vienkārši gribas, lai ir ātri, garšīgi un visi paēduši, tad noder receptes, kas neprasa nostāties virtuvē špagatā. Lai labi garšo!