Leģendārā rokgrupa “Līvi” koncertos. Foto: Roberts Streičs

FOTO. Tallinas ielas kvartālā Tēva dienā uzstāsies leģendāra latviešu rokgrupa







Tallinas ielas kvartālā šodien atzīmēs Tēva dienu, kuras laikā notiks izglītojošas aktivitātes bērniem ar vecākiem, tēviem veltīta diskusija un rokgrupas "Līvi" koncerts, aģentūru LETA informēja pasākuma rīkotāju pārstāve Kira Maija Kirsanova.















Desmito gadu pēc kārtas atzīmēs Tēva dienas festivālu

Iecerēts, ka svinību laikā notiks lielo galda spēļu turnīrs ar tādām palielināta izmēra tādām spēlēm kā cirks, dambrete. Spēles kā lieliem, tā maziem būs sarūpējis uzņēmums “PlayPotential”.

Uzņēmums "Zinātnes zona" piedāvās zinātniskās darbnīcas, kas ikvienam ļaus līdzdarboties dažādos eksperimentos un tuvāk iepazīt inženierzinātnes ar praktisku darbošanos.

















































































































Leģendārie "Līvi" koncertē VEF Kultūras pilī

Biedrība “Tēvi” vadīs diskusiju par mūsdienās arvien aktuālāko jautājumu “Kā izskatās mūsdienu tēvu privātās un darba dzīves līdzsvars?”. Biedrības mērķis ir veicināt ģimenes dzīvē iesaistīta tēva lomu, kā arī mazināt traucējošos ar tēva lomu saistītos stereotipus. Svētku noslēgumā gaidāms grupas “Līvi” koncerts.

Paredzēts, ka no plkst.12 līdz 17 notiks zinātniskās darbnīcas, no plkst.12 līdz 17 – burbuļu pūšanas aktivitātes, no plkst.12 līdz 18 notiks lielo galda spēļu turnīri, no plkst.14 līdz 15 norisināsies diskusija “Kā izskatās mūsdienu tēvu privātās un darba dzīves līdzsvars?”, savukārt no plkst.17 līdz 19 notiks grupas “Līvi” koncerts.