FOTO. Vai atceries filmu par Sprīdīti? Apskaties, kā tagad izskatās Princeses Zeltītes un Sprīdīša lomas atveidotāji 0
Šķiet, ka filmu par “Sprīdīti”, kurš devās pasaulē laimi meklēt, ir redzējis teju katrs latvietis. Tā uzņemta 1985.gadā sadarbībā ar toreizējās Čehoslovākijas studiju “Barranov”. Tā ir viena no visu laiku skatītākajām latviešu filmām.
Filma tapusi pēc tāda paša nosaukuma Annas Brigaderes lugas.
Kopš filmas pirmizrādes apritējuši jau 40 gadi, kas nozīmē, ka aktieri, kas tolaik atainoja bērnu lomas, šobrīd jau ir pieauguši. Interesanti, kā viņi tagad izskatās? Mums izdevās atrast gan to, kā izskatās Sprīdītis, gan Princese Zeltīte. Paldies sociālajiem medijiem!
Zeltītes lomu atveidot uzticēja aktrisei no Čehslovākijas – Miroslavai Součkovai, kura toreiz bija vien 20 gadus veca. Šī bija viņas pirmā un pēdējā loma latviešu radītā filmā.
Visi viņu pazīst kā princesi Zeltīti, bet ne visi zina, kā viņa izskatas tagad.
Vai atceraties, kā filmā par Zeltīti izteicās Sprīdītis? “Sprēgā kā dimanta šķiltaviņas, dzeļ kā čūskas dzelonītis!”
Šobrīd Miroslava joprojām ir saistīta ar aktiermākslu, viņa filmējusies vairākos seriālos.
Un te daži foto no viņas “Facebook” konta.