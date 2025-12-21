Ceļi būs slideni, bet kas kritīs no gaisa? Laika prognoze pirmdienai 0
Gaidāmajā naktī un nākamās nedēļas pirmajā dienā Latvijā joprojām būs mākoņains laiks, taču būs nedaudz vairāk nokrišņu lietus un slapja sniega veidā, tāpēc arī ceļi var būt slideni, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Naktī uz pirmdienu debesis vietām skaidrosies, tomēr valsts austrumu rajonos gaidāmi nelieli nokrišņi – lietus un slapjš sniegs. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumu, rietumu vējš. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz 0…+4 grādiem, vien piekrastes rajonos būs siltāk, tur +4…+6 grādi.
Rīgā naktī lielākoties būs mākoņains laiks, tomēr nokrišņi nav gaidāmi. Dominēs lēns ziemeļrietumu vējš, un gaisa temperatūra noslīdēs līdz +3…+5 grādiem.
Pirmdien dienā vietām gaidāms īslaicīgs lietus, bet austrumos – arī slapjš sniegs. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumu, rietumu vējš, bet gaiss iesils līdz +1…+6 grādiem.