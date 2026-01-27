FOTO. VIDEO. Trevi strūklaka Romā nu pieejama tikai par naudu: vai jāpiesakās un cik tas maksā? 0

19:38, 27. janvāris 2026
No 2026. gada 1. februāra tūristiem būs jāmaksā, lai nokļūtu Romā Trevi strūklakas tuvumā. Saskaņā ar Romas varas iestāžu plānu šis pasākums palīdzēs samazināt pastāvīgo drūzmēšanos ap āo seno kultūras vēstures pieminekli.

Šo vietu katru dienu apmeklē tūkstošiem tūristu, un pati strūklaka bieži vien vienkārši nav redzama aiz pūļa.

Piekļuve lejā pie pašas strūklakas un soliņu zonas, kur tradicionāli uzņem foto un met monētas, tagad būs par maksu – 2 eiro, bet strūklakas apskate no attāluma, tāpat kā iepriekš, būs iespējama bez maksas.

Bērni līdz 5 gadu vecumam, kā arī cilvēki ar invaliditāti un viņus pavadošā persona būs atbrīvoti no maksas par šīs slavenās vietas apmeklējumu.

Savāktie līdzekļi nonāks Romas budžetā un tiks izmantoti strūklakas uzturēšanai. Pilsētas varas iestādes paredz no šīs maksas saņems 6,5 miljonus eiro gadā. Roma ir pievienojusies to pilsētu rindām, kas cenšas ierobežot pieaugošo tūristu plūsmu.

Trevi strūklaka

Trevi strūklaka tika uzcelta laikā no 1732. līdz 1762. gadam pēc pāvesta Klementa XII pavēles, un to darbina senais Aqua Virgo akvedukts, kas nepārtraukti darbojas kopš 19. gada p.m.ē.

Strūklaka atrodas Romas centrālajā daļā un ir viena no slavenākajām strūklakām pasaulē; tā ir viens no populārākajiem tūristu objektiem Itālijā.

Interesanti, ka no strūklakas ik gadu izsmeļ 1,5 miljonus eiro. Tas viss pateicoties ticējumam: tiek uzskatīts, ka, ja cilvēks iemet ūdenī monētu, viņš noteikti atgriezīsies Romā. Ja viņš iemetīs divas, viņš satiks savu mīlestību, trīs – būs kāzas, un četras – būs bagātība.

Trevi strūklakas tīrīšana Romā

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem

VIDEO. FOTO. Grābj ar lāpstām! Romas skaistums Trevi strūklaka – cik miljonus monētu tūristi tur iemet?
