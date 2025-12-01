Biedējošs stāsts. Dēls ēno plakstiņus, krāso lūpas un nagus un gadiem tēlo savu mirušo mammu 0
Kāds vīrietis no Borgo Virgilio Itālijā tiek meklēts par pabalstu izkrāpšanu un miruša ķermeņa slēpšanu jau kopš 2022. gada.
Viņš pēc savas mātes nāves esot pieprasījis un saņēmis tūkstošiem eiro pensijā, – tā vietā, lai ziņotu par viņas nāvi, viņš paslēpis viņas ķermeni savās mājās, vēsta The Guardian.
Tikai nesen, kad 56 gadus vecais vīrietis, pārģērbies par savu mammu, mēģināja atjaunot viņas personas apliecību, viņš sāka ierēdņiem šķist aizdomīgs.
Varas iestādes salīdzināja mirušās sievietes oficiālo fotogrāfiju ar viņas dēla fotogrāfiju. Pēc tam policija pārbaudīja vīrieša māju un atrada viņas ķermeni paslēptu veļas mazgātavā.
Borgo Virgilio mērs laikrakstam Corriere della Sera pastāstīja, ka vīrietis domes ēkā bija ieradies, ģērbies kā “veca sieviete. Viņš bija nokrāsojis lūpas, nagus, uzlicis rotaslietas un vecmodīgus auskarus, viņam bija pat īpašs matu griezums. Vīrietis mēģināja atdarināt sievietes balsi, bet ik pa laikam izslīdēja dažas vīrišķīgas notis.”
Rūpīgāk apskatot, domes darbinieks ievēroja, ka vīrieša kakls “bija nedaudz par resnu, un pat grumbas bija dīvainas. Āda uz viņa rokām nešķita līdzīga 85 gadus vecai sievietei.”
Vīrietis pēdējos gadus bija bezdarbnieks, kura gada ienākumi, pateicoties mātes pensijai un trim īpašumiem, bija 53 000 eiro.
Šī nav pirmā reize Itālijā, kad miruša pensionāra ķermenis ir noslēpts, un viņa radinieki pieprasa pabalstus. 2023. gadā tika atklāts, ka kāds vīrietis Veronā piecus gadus bija turējis savas mātes ķermeni mājās, kamēr pieprasīja viņas pensiju.