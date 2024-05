Krāšņais un grandiozais modes pasākums "Met Gala 2024"

FOTO. Viens otru pārspēj! Pasaules mēroga slavenības krāšņos tērpos apmeklē gada vērienīgāko modes pasākumu







Par ievērojamāko modes vakaru dēvētais pasākums “Met Gala” katru gadu, maija pirmajā pirmdienā, notiek Metropoles mākslas muzejā Ņujorkā. Šogad tas tika rīkots 6.maijā un tajā pulcējās daudz pasaulē ievērojamu cilvēku iespaidīgos tērpos, ziņo “Vogue”.



To vidū bija modes dizaineri, modeļi un spožākās mūzikas un filmu zvaigznes, tostarp Dženifera Lopesa, Kriss Hemsvorts, Eds Šīrans, Šakira un daudzi citi. Viņi atzīmēja Kostīmu institūta jaunāko izstādi “Sleeping Beauties: Reawakening Fashion”, kuras mērķis bija izcelt apģērbu valkāšanas pieredzi, kas saistīta ar dažādām maņām. “Mode ir viena no emocionālākajām mākslinieciskajām formām, jo tā ir saistīta ar ķermeni,” nesenā intervijā paskaidroja Endrjū Boltons, Vendijas Ju kurators no Kostīmu institūta.

Bija paredzēts, ka šī gada dreskods būs “The Garden of Time”. Zvaigznes, tērpušās ziedu motīva un raksta audumos, kā arī pasteļtoņos, nelika vilties.

Piedāvājam apskatīt ievērojamākos tērpus un slavenības, kuras pievienojās šī gada krāšņajam notikumam!