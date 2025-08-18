Pazīstama aviokompānija dāvina bezmaksas biļetes uz vairāk nekā 60 galamērķiem — taču ir viens āķis 0
Aviokompānija “Japan Airlines”, lai rosinātu tūristus labāk iepazīt Japānu un atklāt mazāk zināmus valsts reģionus, piedāvā bezmaksas iekšzemes lidojumus uz vairāk nekā 60 galamērķiem. Tomēr šim piedāvājumam ir vairāki nosacījumi.
Kā ziņo “Daily Mail”, akcija attiecas uz ceļotājiem, kuri iegādājas “Japan Airlines” starptautisko aviobiļeti turp un atpakaļ. Ja šajā rezervācijā iekļauts arī iekšzemes reiss, tas būs bez maksas.
Piedāvājums pieejams pasažieriem no ASV, Kanādas, Meksikas, Austrālijas, Jaunzēlandes, Taizemes, Singapūras, Vjetnamas, Filipīnām, Indonēzijas, Indijas, Ķīnas un Taivānas.
Šo eksplozīvo pieaugumu lielā mērā veicināja vājais jēnas kurss, kas padarīja Japānu par daudz pieejamāku galamērķi ārvalstu tūristiem. Tūristi 2024. gadā iztērēja rekordlielu summu – 8,14 triljonus jēnu, kas būtiski stimulēja Japānas ekonomiku.
Šī akcija ir daļa no plašāka stratēģiska risinājuma, ko atbalsta Japānas Tūrisma aģentūra ar mērķi veicināt ilgtermiņa tūrisma attīstību mazāk apmeklētās reģionu vietās un samazināt tūristu koncentrāciju galvaspilsētā.