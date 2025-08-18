#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto: Unsplash

Pazīstama aviokompānija dāvina bezmaksas biļetes uz vairāk nekā 60 galamērķiem — taču ir viens āķis 0

LA.LV
17:11, 17. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

Aviokompānija “Japan Airlines”, lai rosinātu tūristus labāk iepazīt Japānu un atklāt mazāk zināmus valsts reģionus, piedāvā bezmaksas iekšzemes lidojumus uz vairāk nekā 60 galamērķiem. Tomēr šim piedāvājumam ir vairāki nosacījumi.

Kā ziņo “Daily Mail”, akcija attiecas uz ceļotājiem, kuri iegādājas “Japan Airlines” starptautisko aviobiļeti turp un atpakaļ. Ja šajā rezervācijā iekļauts arī iekšzemes reiss, tas būs bez maksas.

Iniciatīvas mērķis ir mazināt pārlieku lielo tūristu pieplūdumu Tokijā un Kioto, vienlaikus sniedzot ceļotājiem iespēju iepazīt Japānas reģionus, kuros tūrisms ir mazāk intensīvs.
Piedāvājums pieejams pasažieriem no ASV, Kanādas, Meksikas, Austrālijas, Jaunzēlandes, Taizemes, Singapūras, Vjetnamas, Filipīnām, Indonēzijas, Indijas, Ķīnas un Taivānas.

Japānā tūristu pieplūdums – it īpaši Tokijā, Kioto un Osakā – ir sasniedzis jaunas virsotnes: 2024. gadā valstī viesojās 36,9 miljoni tūristi, kas ir par aptuveni 47 % vairāk nekā gadu iepriekš.

Šo eksplozīvo pieaugumu lielā mērā veicināja vājais jēnas kurss, kas padarīja Japānu par daudz pieejamāku galamērķi ārvalstu tūristiem. Tūristi 2024. gadā iztērēja rekordlielu summu – 8,14 triljonus jēnu, kas būtiski stimulēja Japānas ekonomiku.

Šī akcija ir daļa no plašāka stratēģiska risinājuma, ko atbalsta Japānas Tūrisma aģentūra  ar mērķi veicināt ilgtermiņa tūrisma attīstību mazāk apmeklētās reģionu vietās un samazināt tūristu koncentrāciju galvaspilsētā.

Tēmas
