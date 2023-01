FOTO. “Viņa ir tik bēdīga…” – Midltone pieķerta paparaci kamerās dienu pēc skandalozās prinča Harija grāmatas iznākšanas

Princis Viljams un Keita Midltone kopā ar bērniem ierodas Ziemassvētku dievkalpojumā

41 gadu veco Velsas princesi Ketrīnu Midltoni pirmo reizi šajā gadā fotokamerās iemūžinājuši paparaci. Un tas noticis brīdī, kad viņa ar automašīnu vedusi savus bērnus uz skolu.

Jau ziņots, ka princis Harijs nupat laidis klajā savus memuārus "Spare", kur liela porcija kritikas tikusi vairākiem britu karaliskās ģimenes locekļiem, tajā skaitā Keitai un Harija vecākajam brālim princim Viljamam.





























Tirdzniecībā nonāk prinča Harija memuāri "Spare"

Ketrīna tika nofotografēta vakardien, 11.janvārī, kad viņa pie “Range Rover” džipa stūres izbraukusi no Vindzoras pils teritorijas. Keita pati savus trīs bērnus – prinčus Džordžu un Luisu, un princesi Šarloti, vedusi uz Lembrūkas skolu.

Fotogrāfijās redzams, ka Keita bija ģērbusies bēšas krāsas mētelī un ap kaklu aplikusi rūtainu šalli. Prinča Viljama sieva šķiet ir gandrīz bez kosmētikas un viņas mati ir izlaisti.

Kā šo foto komentēja soctīklu lietotāji – viņa izskatās kā ikviena mamma, kura no rīta ved savus bērnus uz skolu.

Taču daudzi arī pamanījuši to, ka Keita šķiet mazliet bēdīga un domīga, kas nav nekāds pārsteigums pēc prinča Harija grāmatā sarakstītā.

“Viņa ir tik bēdīga. Visticamāk, viņa pārdzīvo par pēdējo dienu notikumiem”, “Princesi neviens nesalauzīs! Viņa rūpējas par saviem bērniem, kamēr Harijs ir aizņemts ar “netīrās veļas” mazgāšanu”, “Man žēl, ka Keita un visai ģimenei nākas pārdzīvot to, ko tagad viņiem nodarījis Harijs, uzturoties tālajā Kalifornijā”, “Keita nebija pelnījusi dunci mugurā no Harija”, “Keita ir stipra, viņa tiks ar visu galā. Un viņa to pratīs izdarīt ar cieņu, neskatoties uz Meganas un Harija vājprātu…” – rakstīja soctīklu lietotāji.

Savos memuāros princis Harijs paziņoja, ka tieši Keita esot vainojama skandālā pirms viņa un Meganas kāzām. Tāpat viņš atskaņojis saraksti starp Keitu un viņa sievu Meganu Mārklu. "Prinča Viljama sieva uzrakstīja: "Šarlotes kleita ir pārāk liela, pārāk gara, pārāk masveidīga. Viņa raudāja, kad mājās to uzmērīja"" – rakstīts grāmatas lappusēs. Megana esot ieteikusi vērsties pie šuvēja Kensingtonas pilī, kas nodarbojās ar citu puķu bērnu apģērbu darināšanu. Pēc tam sarakste esot turpinājusies vēl kādu laiku, un pēc kāda brīža viņš savu mīļoto Meganu Mārklu esot atradis raudam uz grīdas.























































Harijs, Megana, Viljams un Keita pārsteidz iedzīvotājus ar negaidītu tikšanos pie Vindzoras pils

Tāpat Harijs savā grāmatā apgalvo, ka ir guvis traumas pēc kautiņa ar savu vecāko brāli princi Viljamu, kas esot izcēlies viņa sievas Meganas Mārklas dēļ.

Jau ziņots, ka princis Harijs par saviem memuāriem saņēmis avansā 50 miljonus ASV dolāru. Grāmata “Spare” vienlaikus izdota vairākās pasaules valstīs, tā tulkota 16 valodās un tas ir viens no lielākajiem priekšpasūtījumiem pēdējo gadu laikā.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.