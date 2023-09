Keita Midltone un princis Viljams apmeklē labdarības pasākumu

FOTO. “Viņi ir stiprs pāris” – eksperte nosauc, kurš pāris – princis Harijs un Megana vai princis Viljams un Keita, ir patiešām saderīgi Ieteikt







Pirms dažām dienām Velsas princis Viljams un princese Keita Midltone Lielbritānijā apmeklēja labdarības organizācijas “We Are Farming Minds” rīkoto pasākumu, bet princis Harijs un Megana Mārkla ieradās “Invictus Games” spēlēs Diseldoorfā, Vācijā.

Ķermeņa valodas eksperte Džūdija Džeimsa izdevumam “Fabulous” pastāstīja, ka Harijs un Megana ļoti cenšas uzsvērt savu “medusmēneša” statusu, lai parādītu to apkārtējai sabiedrībai.

“Vairāki slavenību pāri zina, ka faniem patīk redzēt mīlestību. Arī Harijs un Megana to zina. Bet to dara vairāki slavenību pāri, piemēram, Dženifera Lopesa un Bens Afleks, arī Bekhemu pāris. Un viņi to dara pat tad, kad attiecības ir jau sen nonākušas krīzē un patiesībā viņi piedzīvo “lūzuma punktu”. Harijs un Megana sniedz intīmas, mīlošas un koķetas piezīmes savā rīcībā, apmeklējot “Invictus Games”, lai gan tas ir sporta pasākums, kurā tas viss īsti nav svarīgi,” – viņa skaidro.























Princis Harijs un Megana Mārkla viesojas Vācijā

Tikmēr prinča Viljama un Keitas ierašanās pasākumā liecina par to, ka viņi ir mazāk “aizņemti ar sevi”, bet vairāk uzmanības pievērš bērniem, ar kuriem viņi tiekas. Un atšķirībā no Harija un Meganas parādīšanās sabiedrībā viņu gadījumā nav “uzspēlēta” un nekādā veidā nav pārspīlēta.

Keita un Viljams darbojas diezgan atšķirīgi kā pāris, ja viņus salīdzina ar Hariju un Meganu – to apliecina arī viņu ķermeņa valoda, uzskata eksperte.

“Var redzēt, ka Megana bieži izmanto savas rokas, lai “vilktu” Hariju tajā virzienā, kur viņai nepieciešams. Bet Viljams un Keita vairāk to dara sinhronizēti, taču tajā pašā laikā neatkarīgi. Viņiem nav nepieciešama savstarpēja “kontrole”.

“Viņu sinhronā uzvedība ir vairāk zemapziņas līmenī,” – uzskata eksperte.

“Viņi ir saderīgs, stiprs pāris, jo viņi it kā darbojas atsevišķi, tomēr stipri vienoti, tas liecina par līdzīgu domāšanu un empātiju vienam pret otru,” – skaidro Džūdija.

Tomēr viņa uzskata, ka tas neattiecas uz Hariju un Meganu – lai arī viņi it kā darbojoties vienoti, tomēr abu ķermeņa valoda vienlaikus ir gana atšķirīga un ārišķīga.

“Dažās fotogrāfijās var redzēt, kā Harijs pilnībā ir apķēris Meganu ar abām rokām, tas vienlaikus ir kaislīgs, bet īpašniecisks žests. Viņi it kā “demonstrē” faniem, ka atrodas pastāvīgā medusmēneša posmā,” – saka Džūdija.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.