Vai sliekas, kuras audzē ražotnēs, tiešām ir labākas par “dabīgajām”? 0

Pārbaudīju, ka nopērkamais slieku komposts augiem ļoti patīk. Turklāt nevajag minerālmēslus. Vai sliekas, kuras audzē ražotnēs, tiešām ir labākas par vietējām? Kā tās vienkāršāk varētu ieaudzēt mājas apstākļos? Vismants Daugavpilī

“Sliekas, kuras audzē rūpnieciskai biohumusa ieguvei, ir pārākas par vietējām ar to, ka daudz ātrāk vairojas, vairāk ēd un līdz ar to spēj saražot vairāk komposta. Turklāt parastās dārza sliekas ķeras pie organiskajām vielām, kad tās jau sākušas sadalīties, bet ārzemnieces ir rijīgākas un tik ilgi negaida,” medijam savulaik skaidroja slieku audzētājs Larsens Pulturs.

Pavasarī laiž kompostā

Audzētājs skaidroja, ka visizdevīgāk sliekas iegādāties pavasarī – aprīlī, maijā, kad iestājas siltums. Tad tās ielaiž komposta kaudzē un liek pie darba. Regulāri kaudzei uzber dažādas organiskas vielas. Barību ber pa slānītim virspusē, raugoties, lai sliekām vienmēr būtu kaut kas ēdams.

Sliekas apdzīvo 30-40 cm kaudzes virspusē, kur ir barības vielas. No kaudzes apakšas pārstrādāto masu var rušināt ārā. Var arī noņemt virskārtu ar sliekām, pārlikt uz plēves vai lielā traukā. Tad noņem sakompostēto labumu un atliek sliekas ar to apdzīvotā komposta daļu atpakaļ. Pēc tam uzber barības kārtiņu un sāk sliekkopību no jauna.

Sliekas kā atkritumu pārstrādātājas var turēt pat virtuvē, jo tās nesmird.

