ZZS pauž atbalstu ASV centieniem aizsargāt starptautisko kārtību 0
Zaļo un Zemnieku savienības (ZZS) valde, vērtējot starptautiskās norises, pauž atbalstu ASV un Izraēlas rīcībai, ierobežojot Irānā valdošo režīmu, un norāda, ka šāda Latvijas transatlantiskā partnera rīcība stiprina drošību mūsu reģionā.
ZZS uzskata, ka vāja un izolēta Irāna nozīmē arī vājāku Krieviju un līdz ar to drošāku Latviju, jo Irānas piegādātie droni un raķetes nogalināja Ukrainas civiliedzīvotājus un grāva tās infrastruktūru.
ZZS pauž atbalstu Irānas režīma īstenoto represiju pret savu tautu nosodījumam, atbalstot Irānas iedzīvotāju tiesības uz fundamentālām brīvībām.
ZZS uzskata, ka Latvijai šis ir brīdis, kad demonstrēt savu vērtību kā stratēģiskam sabiedrotajam ASV un Eiropas partneriem. Atbalstot ASV centienus ierobežot Irānas kodolprogrammu un reģionālo agresiju, Latvija nostiprinās ASV interesi par drošību mūsu reģionā.