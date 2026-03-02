Publicitātes foto

ZZS pauž atbalstu ASV centieniem aizsargāt starptautisko kārtību 0

LA.LV
19:57, 2. marts 2026
Viedokļi

Zaļo un Zemnieku savienības (ZZS) valde, vērtējot starptautiskās norises, pauž atbalstu ASV un Izraēlas rīcībai, ierobežojot Irānā valdošo režīmu, un norāda, ka šāda Latvijas transatlantiskā partnera rīcība stiprina drošību mūsu reģionā.

Kokteilis
Kādā krāsā jābūt makam, lai piesaistītu naudu: katrai zodiaka zīmei ir savs tonis
Latviešiem pēdējā iespēja uzpildīties “pa lēto”: degviela Eiropā jau šodien ir “uz pusi dārgāka” un vietējie brīdina, ar ko rēķināties mums 78
Kokteilis
Laimīgie! Marta pirmā nedēļa solās būt īpaši labvēlīga šīm četrām zodiaka zīmēm
Lasīt citas ziņas

ZZS uzskata, ka vāja un izolēta Irāna nozīmē arī vājāku Krieviju un līdz ar to drošāku Latviju, jo Irānas piegādātie droni un raķetes nogalināja Ukrainas civiliedzīvotājus un grāva tās infrastruktūru.

ZZS pauž atbalstu Irānas režīma īstenoto represiju pret savu tautu nosodījumam, atbalstot Irānas iedzīvotāju tiesības uz fundamentālām brīvībām.
ZZS uzskata, ka Latvijai šis ir brīdis, kad demonstrēt savu vērtību kā stratēģiskam sabiedrotajam ASV un Eiropas partneriem. Atbalstot ASV centienus ierobežot Irānas kodolprogrammu un reģionālo agresiju, Latvija nostiprinās ASV interesi par drošību mūsu reģionā.

LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.