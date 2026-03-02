“Ieskrēju ātri “Rimi” un saņēmu sodu!” Rolands dusmīgs par šo negodīgo sodīšanu 2
Katram no mums ir sanācis kādreiz ātri piebraukt pie veikala, ieskriet pēc maizes vai piena un žigli atkal doties tālāk. Steigā var aizmirsties pie ieejas piereģistrēt savu auto un ātri vien..saņemt sodu. Tā gadījies arī Rolandam, viņš par to pastāstījis arī publiski, jo uzskata, ka tas ir absurds, ka cilvēki šādi tiek sodīti.
“Ieskrēju “Rimi” un – 30 eiro sods par 16 minūšu parkošanos. Protams tas atkal ir “Cityparks”, kas siro un mēģina iedzīvoties, neskatoties uz iepriekš PTAC veikto izmeklēšanu un piespriesto 50 000 eiro sodu. Šajā lietā virkne nesaprotamu rīcību. Pirmkārt jau PTAC jau 2019. gadā ir sodījis uzņēmumu, bet tas, pēc visa spriežot, mierīgu turpina iesākto ceļu. Kā tā?
Tiešām valsts nespēj tikt galā ar vienu uzņēmumu? Otrkārt, “Rimi”. Nu kā var gadiem ilgi turpināties “Citypark” darbība veikala stāvvietā un tajā pašā laikā uzņēmums stāsta par savu ilgtspēju un lomu vietējā kopienā. “Ikdienu mēs meklējam risinājumus un idejas kā … palīdzēt cilvēkiem.” Nu te kaut kā vārdi galīgi neiet kopā ar darbiem. Kā palīdz “Citypark” sirošana “Rimi” stāvvietā vietējai kopienai? Tas nav pirmo gadu. Kā es varu ticēt “Rimi” produktiem, ja, piemirstot reģistrēt auto, es saņemu neproporcionāli augstu sodu no uzņēmuma, ka jau pirms 7 gadiem ir sodīts par negodīgu komercpraksi.
Tikmēr pa šiem gadiem pie vietējā “Rimi” sodos ir samaksāts vismaz 50 eiro. Mans “Rimi” – iepirkšanās pie Tevis sanāk pārāk dārga! Un zini kā – tā summa ar laiku aizmirsīsies, bet tas, kā es jutos pēc iepirkšanās – tas paliks uz ilgu laiku,” vīrietis raksta.
Ieskrēju Rimi un – 30 Eur sods par 16 minūšu parkošanos.
Protams tas atkal ir Cityparks, kas siro un mēģina iedzīvoties, neskatoties uz iepriekš @PTACgovLV veikto izmeklēšanu un piespriesto 50 000 Eur sodu.
Šajā lietā virkne nesaprotamu rīcību. Pirmkārt jau PTAC pic.twitter.com/6AA3MOnpoC
— Rolands Ozolins (@rolandsozolins) March 2, 2026
jau 2019. gadā ir sodījis uzņēmumu, bet tas, pēc visa spriežot, mierīgu turpina iesākto ceļu.
Kā tā? Vai mēs nedzīvojam vairs tiesiskā valstī? Tiešām valsts nespēj tikt galā ar vienu uzņēmumu?
Otrkārt, Rimi.
Nu kā var gadiem ilgi turpināties Citypark darbība pic.twitter.com/YV8sfuHpxI
— Rolands Ozolins (@rolandsozolins) March 2, 2026
veikala stāvvietā un tajā pašā laikā uzņēmums stāsta par savu ilgtspēju un lomu vietējā kopienā.
"Ikdienu mēs meklējam risinājumus un idejas kā … palīdzēt cilvēkiem."
Nu te kaut kā vārdi galīgi neiet kopā ar darbiem.
Kā palīdz Citypark sirošana Rimi stāvvietā vietējai pic.twitter.com/7fEZSJzX3l
— Rolands Ozolins (@rolandsozolins) March 2, 2026
kopienai? Tas nav pirmo gadu. Kā es varu ticēt Rimi produktiem, ja, piemirstot reģistrēt auto, es saņemu neproporcionāli augstu sodu no uzņēmuma, ka jau pirms 7 gadiem ir sodīts par negodīgu komercpraksi.
Pie Lidla tā nekad nav bijis – auto numurs tiek nolasīts automātiski,
— Rolands Ozolins (@rolandsozolins) March 2, 2026
kas ilgi parkojas – attiecīgi maksā.
Tikmēr pa šiem gadiem pie vietējā Rimi sodos ir samaksāts vismaz 50 Eur. Mans Rimi – iepirkšanās pie Tevis sanāk pārāk dārga!!!
Un zin kā – tā summa ar laiku aizmirsīsies, bet tas, kā es jutos pēc iepirkšanās – tas paliks uz ilgu laiku.
— Rolands Ozolins (@rolandsozolins) March 2, 2026