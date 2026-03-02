Cilvēki izpērk pārtiku veikalā Rimi
Foto: Karīna Miezāja/LA.LV

"Ieskrēju ātri "Rimi" un saņēmu sodu!" Rolands dusmīgs par šo negodīgo sodīšanu

LA.LV
19:06, 2. marts 2026
Stāsti Pieredze

Katram no mums ir sanācis kādreiz ātri piebraukt pie veikala, ieskriet pēc maizes vai piena un žigli atkal doties tālāk. Steigā var aizmirsties pie ieejas piereģistrēt savu auto un ātri vien..saņemt sodu. Tā gadījies arī Rolandam, viņš par to pastāstījis arī publiski, jo uzskata, ka tas ir absurds, ka cilvēki šādi tiek sodīti.

“Ieskrēju “Rimi” un – 30 eiro sods par 16 minūšu parkošanos. Protams tas atkal ir “Cityparks”, kas siro un mēģina iedzīvoties, neskatoties uz iepriekš PTAC veikto izmeklēšanu un piespriesto 50 000 eiro sodu. Šajā lietā virkne nesaprotamu rīcību. Pirmkārt jau PTAC jau 2019. gadā ir sodījis uzņēmumu, bet tas, pēc visa spriežot, mierīgu turpina iesākto ceļu. Kā tā?

Vai mēs nedzīvojam vairs tiesiskā valstī?
Tiešām valsts nespēj tikt galā ar vienu uzņēmumu? Otrkārt, “Rimi”. Nu kā var gadiem ilgi turpināties “Citypark” darbība veikala stāvvietā un tajā pašā laikā uzņēmums stāsta par savu ilgtspēju un lomu vietējā kopienā. “Ikdienu mēs meklējam risinājumus un idejas kā … palīdzēt cilvēkiem.” Nu te kaut kā vārdi galīgi neiet kopā ar darbiem. Kā palīdz “Citypark” sirošana “Rimi” stāvvietā vietējai kopienai? Tas nav pirmo gadu. Kā es varu ticēt “Rimi” produktiem, ja, piemirstot reģistrēt auto, es saņemu neproporcionāli augstu sodu no uzņēmuma, ka jau pirms 7 gadiem ir sodīts par negodīgu komercpraksi.

Pie “Lidl” tā nekad nav bijis – auto numurs tiek nolasīts automātiski, kas ilgi parkojas – attiecīgi maksā.

Tikmēr pa šiem gadiem pie vietējā “Rimi” sodos ir samaksāts vismaz 50 eiro. Mans “Rimi” – iepirkšanās pie Tevis sanāk pārāk dārga! Un zini kā – tā summa ar laiku aizmirsīsies, bet tas, kā es jutos pēc iepirkšanās – tas paliks uz ilgu laiku,” vīrietis raksta.

