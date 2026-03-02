VIDEO. “Bēga cauri “sarkanajiem” un traucās ar 152 km/h!” Policija Ventspilī aptur BMW ar taranēšanu 0
Naktī no piektdienas uz sestdienu Valsts policijas amatpersonas Ventspilī fiksēja automašīnu “BMW”, kur vadīja vīrietis, pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu. Likumsargi pieņēma lēmumu transportlīdzekli apturēt, taču vīrietis nepakļāvās policistu likumīgām prasībām un uzsāka bēgšanu. Ņemot vērā, ka vīrietis būtiski apdraudēja ceļu satiksmes drošību, tika pieņemts lēmums automašīnu taranēt, pēc kā vīrietis aizturēts. Pret vīrieti uzsākti divi kriminālprocesi un vairāki administratīvo pārkāpumu procesi.
28. februārī dažas minūtes pēc pusnakts Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ziemeļkurzemes iecirkņa Reaģēšanas nodaļas amatpersonas fiksēja automašīnu “BMW”, kuras vadītājs pārsniedza atļauto braukšanas ātrumu. Likumsargi pieņēma lēmumu transportlīdzekli apturēt un dienesta transportlīdzeklim ieslēdza zilās bākugunis un skaņas signālu, taču transportlīdzeklis neapstājās un uzsāka bēgšanu.
Transportlīdzeklis turpināja kustību pa Lielo prospektu, kur krustojumā ar Saules ielu šķērsoja to pie kustību aizliedzošā sarkanās gaismas signāla, pēc kā turpināja kustību pa Lielo prospektu. Transportlīdzeklis, turpinot kustību pa Lielo prospektu, kur krustojumā ar Vasarnīcu ielu, šķērsoja to pie kustību aizliedzošās sarkanās gaismas, pēc kā nogriezās pa kreisi uz turpināja kustību pa Vasarnīcas ielu.
Vairākkārtīgi pa skaļruni transportlīdzekļa vadītājam tika likts apstāties, uz ko vadītājs nereaģēja. Transportlīdzekļa vadītājs turpināja bēgšanu un bēgšanas laikā Ganību ielā transportlīdzekļa ātrums sasniedza 152 kilometri stundā vietā, kur atļauts pārvietoties ar ātrumu 50 kilometri stundā.
Transportlīdzeklis turpināja bēgšanu pa vietējās nozīmes ceļu un, ņemot vērā, ka transportlīdzeklis neapstājās un turpināja nepakļauties Valsts policijas likumīgām prasībām, kā arī būtiski apdraudēja ceļu satiksmes drošību, krustojumā tika pieņemts lēmums bēgošo transportlīdzekli apturēt, taranējot to, taču transportlīdzeklis neapstājās un turpināja kustību pa vietējās nozīmes ceļu, tāpēc atkārtoti tika pieņemts lēmums taranēt bēgošo transportlīdzekli, pēc kā notika sadursme un automašīna “BMW” nobrauca no ceļa braucamās daļas.
Likumsargi lika automašīnas vadītājam izkāpt no transportlīdzekļa, taču vīrietis nereaģēja, līdz beidzot izkāpa no automašīnas. Valsts policijas amatpersonas veica pirmo alkohola pārbaudi vīrieša izelpā un alkometrs uzrādīja alkohola klātbūtni, taču no otrās alkohola pārbaudes veikšanas vīrietis atteicās. Lai gan vīrietis tika brīdināts, ka par atteikšanos no alkohola pārbaudes veikšanas, ir paredzēta kriminālatbildība, taču viņš apstiprināja, ka atsakās no pārbaudes. Negadījumā fiziski cietušu cilvēku nav, taču ir bojāti abi transportlīdzekļi.
Valsts policijā pret vīrieti uzsākts kriminālprocess par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu, kas izpaudusies kā agresīva braukšana pēc kompetentas institūcijas amatpersonas atkārtotas vai vairākkārtējas prasības apturēt transportlīdzekli un kriminālprocess par atteikšanos no alkohola pārbaudes, kā arī administratīvo pārkāpumu procesi par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu, braukšanu, ja luksoforā deg aizliedzošais signāls, par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 513. ceļa zīmi.
Saskaņā ar Krimināllikumu, par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu, kas izpaudusies kā agresīva braukšana pēc kompetentas institūcijas amatpersonas atkārtotas vai vairākkārtējas prasības apturēt transportlīdzekli, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku līdz pieciem gadiem. Savukārt par atteikšanos no izelpotā gaisa vai asins pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai.
Valsts policija atgādina, ka transportlīdzekļa vadīšana alkohola reibumā nav pieļaujama un tā apdraud gan paša, gan apkārtējo veselību un dzīvību.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.