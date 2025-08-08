Turpinām iesākto rakstu sēriju, kas top sadarbībā ar Latvijas pilsētām, lai ikviens varētu šovasar piedzīvot mūsu daudzveidīgo un bagātīgo zemi caur stāstiem, sajūtām un piedzīvojumiem. Šoreiz uzmanības centrā – Zemgales sirds, Jelgava.
Pilsēta, kurā valsts vēsture mijas ar mūsdienīgām idejām, kur vecpilsētas šarms satiekas ar dinamisku kultūras dzīvi un kur hercogu laiku mantojums dzīvo līdzās mūsdienu studentu soļiem.
Šeit katrs solis ir pārsteigumiem pilns. Vienā pusē greznums, otrā – neskarta savvaļa. Izvēlies, ko vēlies!
Jelgava ir vieta, kur vienlīdz labi var gan nesteidzīgi baudīt atmosfēru, gan ļauties aktīvai atpūtai.
Turpinājumā 5 ieteikumi, ko šovasar ir vērts apskatīt un darīt Jelgavā!