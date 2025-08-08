#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

FOTO. Ideja vasaras ceļojumam! 5 ieteikumi, ko darīt un apskatīt Jelgavā 0
Elza Breidaka

LA.LV kolāža
Elza Breidaka
19:15, 7. augusts 2025
Stāsti Ceļojumi

Turpinām iesākto rakstu sēriju, kas top sadarbībā ar Latvijas pilsētām, lai ikviens varētu šovasar piedzīvot mūsu daudzveidīgo un bagātīgo zemi caur stāstiem, sajūtām un piedzīvojumiem. Šoreiz uzmanības centrā – Zemgales sirds, Jelgava.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Jaunava ierodas ar sarakstu, bet Vērsis čamdās gar sieriem – kā iepērkas katras zodiaka zīmes pārstāvji?
Mākslīgais intelekts nosaucis gadu, kad, visticamāk, mirs Putins. Cik drīz tas notiks?
Baltā nama avoti atklāj slepenu ultimātu, kas esot izvirzīts Putinam – bez tā tikšanās ar Trampu nenotikšot
Lasīt citas ziņas

Pilsēta, kurā valsts vēsture mijas ar mūsdienīgām idejām, kur vecpilsētas šarms satiekas ar dinamisku kultūras dzīvi un kur hercogu laiku mantojums dzīvo līdzās mūsdienu studentu soļiem.

Šeit katrs solis ir pārsteigumiem pilns. Vienā pusē greznums, otrā – neskarta savvaļa. Izvēlies, ko vēlies!

CITI ŠOBRĪD LASA
Baltā nama avoti atklāj slepenu ultimātu, kas esot izvirzīts Putinam – bez tā tikšanās ar Trampu nenotikšot
“Es nevēlos, lai mana māsa nomirst…” Četrgadīga meitenīte mirst narkotiku piepildītā istabā
Kokteilis
Jaunava ierodas ar sarakstu, bet Vērsis čamdās gar sieriem – kā iepērkas katras zodiaka zīmes pārstāvji?

Jelgava ir vieta, kur vienlīdz labi var gan nesteidzīgi baudīt atmosfēru, gan ļauties aktīvai atpūtai.

Turpinājumā 5 ieteikumi, ko šovasar ir vērts apskatīt un darīt Jelgavā!

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Cena, neupurējot kvalitāti: nosauktas labākās Eiropas pilsētas budžeta ceļojumam šovasar
Kokteilis
Bez tūristu pūļiem! 7 pasakaini galamērķi mierpilnām brīvdienām tepat, Eiropā
Lidostu noslēpums atklāts: kāpēc tava soma patiesībā neieradās galamērķī
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.